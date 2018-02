Près d’un million d’utilisateurs des services "Massar" en vingt jours

Plus de 943.584 personnes ont utilisé le système électronique de gestion scolaire "Massar" du 1er au 21 janvier, a souligné le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

L'accès à ce système électronique est réparti en l'"espace tuteurs", dédié aux parents d'élèves des trois cycles d'enseignement, auquel 257.445 personnes y ont accédé, et en l'"espace élèves" réservé aux cycles secondaire collégial et secondaire qualifiant, qui a enregistré l'accès de 686.139 utilisateurs, explique le ministère dans un communiqué recensant au total plus de 3 millions d’opérations de consultations

Le système "Massar" a connu, au titre du premier semestre de l'année scolaire 2017-2018, une amélioration significative au niveau de la performance, permettant la saisie de plus de 263,9 millions de notes et l'édition de 6,5 millions de bulletins de notes, indique la même source qualifiant de "positif" le bilan de ce système.

Le ministère avait généralisé l'accès à l'"espace tuteurs" sur l'adresse (http://waliye.men.gov.ma) et à l'"espace élèves" sur l'adresse (http://moutamadris.men.gov.ma), à travers un mot de passe créé par le ministère et fourni par l'administration pédagogique aux établissements scolaires, rappelle le communiqué.

Le département a également salué les efforts de l'administration et du staff pédagogique et technique aux niveaux régional et provincial dans la gestion de ce système, tout en se félicitant de l'interaction positive des élèves et des parents.