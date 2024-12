Préparatifs du Maroc pour la Coupe du monde 2030 : La BAD veut soumettre un projet de financement de 650 M€

La Banque africaine de développement (BAD) veut soutenir les préparatifs du Maroc pour la Coupe du monde 2030, à travers un financement de 650 millions d'euros (M€), a annoncé, jeudi à Rabat, le président de cette institution multilatérale de développement, Akinwumi Adesina.



"Pour soutenir les préparatifs du Maroc pour la Coupe du monde 2030, la BAD soumettra prochainement, pour approbation, un projet de financement de 650 millions d’euros pour le développement des infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, renforçant ainsi la compétitivité du Maroc dans ce domaine", a-t-il dit dans une déclaration à la presse, à l'issue d’un entretien avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Réaffirmant le soutien continu de la Banque aux réformes structurelles du Maroc, M. Adesina a rappelé que le Royaume est le principal partenaire de l'Institution, avec un portefeuille actif de 37 projets totalisant 3,6 milliards de dollars, couvrant des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, l’eau, l’assainissement et le secteur privé, rapporte la MAP.

Et de soutenir : "Cette année, la BAD a approuvé un financement de 1,5 milliard de dollars pour le Royaume, reflétant l’importance de ce partenariat".



Les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur les défis liés à l’emploi des jeunes et au renforcement de leurs compétences, avec l’engagement de la BAD à accompagner le Maroc dans ces domaines prioritaires.



A cette occasion, M. Adesina a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien que le Souverain a apporté à la Banque, notamment dans l’organisation de l'Africa Investment Forum (AIF), tenu à Rabat.