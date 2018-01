Première session de formation autour du manuel “J'écris la paix” à Rabat

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) organisera, prochainement à Rabat, sa première session de formation autour du manuel "J'écris la paix", qui invite le jeune public à découvrir des écritures contemporaines en l’initiant à plusieurs dizaines d'entre elles.

Le manuel, dont la coordination scientifique a été assurée par l'expert en langue et culture, Eric Cattelain, contient 24 planches d’activités. Chaque planche présente les caractères d’une écriture, un texte introductif et un rappel historique, le mot paix et le mot bonjour, la(es) langue(s) qui lui sont rattachée(es) et un atelier.

La session sera l’occasion d'une première expérimentation dont l'objectif consiste à démontrer l’impact d’un tel ouvrage sur la perception des enfants de la diversité culturelle et la nature des cultures intrinsèquement liées entre elles, indique un communiqué de l'UNESCO.

Elle vise aussi à faire prendre conscience aux enfants âgés de 8 à 14 ans de l’interdépendance des cultures à travers une familiarisation avec les systèmes d’écritures contemporains, leur histoire et leurs emprunts.

La session, qui aura lieu du 21 au 22 février prochain, se tiendra avec le soutien du Conseil national des droits de l’Homme, précise le communiqué, notant que plusieurs clubs des droits de l’Homme dans les écoles marocaines seront impliqués dans un protocole d’expérimentation conduit sur plusieurs semaines.

Selon la même source, les résultats de cette expérimentation seront appréciés lors de la conférence à mi-parcours de la Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022) prévue fin 2018.