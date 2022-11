Première neige et nouvelles frappes russes en Ukraine

La Russie a de nouveau lancé des frappes jeudi contre plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, des bombardements qui coïncident avec de premières chutes de neige dans un pays miné par les coupures d'électricité provoquées par la Russie.



Le pays avait déjà été touché mardi par des frappes massives, qui interviennent après une nouvelle humiliante retraite russe. La Russie, sous pression d'une contre-offensive ukrainienne, a abandonné le 11 novembre le nord de la région de Kherson (sud) dont elle revendique pourtant l'annexion. Les frappes de mardi avaient déjà privé quelque 10 millions d'Ukrainiens d'électricité à l'approche de l'hiver, selon Kiev.



La capitale a connu jeudi ses premières chutes de neige qui recouvraient les voitures stationnées dans les rues. Le gouverneur régional, Oleksiï Kouleba, avait averti la veille que la semaine à venir serait "difficile", avec des températures qui pourront descendre "jusqu'à -10°C".



Jeudi matin à Dnipro (centre-est), 14 personnes dont une adolescente de 15 ans ont été blessées dans un bombardement, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Valentin Reznitchenko. "Tous sont hospitalisés dans la ville", a-t-il ajouté. Deux sites d'infrastructures ont été touchés dans cette frappe russe, selon la présidence.



Dans la région de Kiev, deux missiles de croisière et des drones russe kamikaze de fabrication iranienne "Shahed", ont été abattus par la défense ukrainienne, a indiqué l'administration militaire de la ville. Un journaliste de l'AFP a vu un de ces missiles survoler un quartier résidentiel dans l'est de la capitale. Dans la région d'Odessa (sud), les Russes ont frappé un site d'infrastructure blessant trois personnes, a indiqué l'administration régionale.



L'opérateur électrique national Ukrenergo a annoncé l'extension des coupures d'électricité pour la journée en raison de l'"aggravation de la situation". "En raison d'un refroidissement brutal, la consommation d'électricité a augmenté dans les régions d'Ukraine" ce qui a "compliqué davantage la situation déjà difficile dans le système électrique", entraînant de "plus vastes restrictions" de la consommation de l'énergie à travers le pays, a déploré Ukrenergo sur Facebook.



"Il s'agit d'une mesure nécessaire pour préserver la stabilité du système énergétique après la sixième attaque de missiles de Russes ciblée contre des installations énergétiques", a souligné le groupe en référence aux frappes russes massives de mardi. Jeudi matin, la capitale Kiev a connu ses premières chutes de neige, alors que de nombreux quartiers étaient privés de courant.



Sur le plan diplomatique et économique, l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les quatre mois d'hiver, levant les inquiétudes sur une possible crise alimentaire mondiale.



Trois des parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l'Ukraine et les Nations unies ont confirmé jeudi matin la poursuite de cette entente qui associe également la Russie, mais Moscou n'a pas encore communiqué à ce stade. L'"Initiative sur les céréales" en mer Noire qui expirait vendredi soir, a permis de sortir plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en quatre mois, après un long blocage par l'armée russe au printemps.