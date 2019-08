Première édition du Festival international Cinéma & Littérature à Safi

La première édition du Festival international Cinéma & Littérature de Safi aura lieu du 25 au 31 octobre prochain, annoncent les organisateurs. Initié par l'Association Agora pour les arts & D&R productions avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et en partenariat avec l’OCP-site de Safi, ce Festival se veut "une occasion de rencontre et de connaissance des thèmes et des langages des nouvelles littératures et cinématographies, pour la plupart inconnues du public cinéphile de la région"."La présence à ce festival de réalisateurs et de romanciers, connus et reconnus de par le monde, offre une réelle possibilité d’échange avec des créateurs et professionnels du monde entier, et aussi l’opportunité de stimuler un dialogue multiculturel sur la base de regards croisés sur le cinéma et la littérature", souligne le président-délégué du festival, Driss Chouika, ajoutant que "cela vise à offrir aux habitants de la région, et ses visiteurs, une réelle occasion d’enrichir leurs connaissances dans les domaines du cinéma et de la littérature". Selon M. Chouika, "le cinéma et la littérature sont deux modes d’expression certainement différents, mais bien complémentaires, ou du moins complices. Ainsi, faire rencontrer/confronter des auteurs d’œuvres littéraires (romans, nouvelles, poèmes…) et des auteurs d’œuvres cinématographiques qui en sont tirées, est certainement un moment d’échange privilégié, très productif et générateur d’idées constructives, capable de contribuer à l’évolution enrichissante de ces deux modes d’expression".Le programme cinématographique du festival se partage en plusieurs sections : compétition longs métrages "Un roman, un film" (Des films de fiction réalisés à partir de romans édités), compétition courts métrages "Une nouvelle, un film" (Des courts métrages de fiction réalisés à partir de nouvelles éditées), section hors compétition avec à la clé un panorama des meilleures adaptations à travers le monde ainsi qu’une sélection de films de fiction et de documentaires répondant au critère principal de réalisme : représenter ou donner à réfléchir sur une réalité sociale et/ou culturelle donnée. En parallèle, le festival concocte diverses autres activités pour enrichir son programme: colloques, conférences-débats, leçons de cinéma ou ateliers de formation au profit des jeunes de la région…, indique-t-on de même source.