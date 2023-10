Premier League. Nketiah porte Arsenal, Brentford porte un coup à Chelsea 

Auteur d'un triplé, Eddie Nketiah a dessiné la victoire d'Arsenal (5-0) contre la lanterne rouge Sheffield samedi lors de la 10e journée de Premier League, durant laquelle Chelsea a chuté à Stamford Bridge face à Brentford (0-2).



Avec ce net succès, les Gunners prennent provisoirement la deuxième place du classement devant Manchester City - qui affronte United dimanche (16h30) - et reviennent à deux points du leader Tottenham qui s'est imposé vendredi face à Crystal Palace (2-1). Et ce grâce aux fulgurances de leur attaquant de 24 ans, Eddie Nketiah, qui grâce à son triplé grimpe à la deuxième place du classement des buteurs de Premier League, à égalité avec l'attaquant des Spurs Son Heug-min.



Alors que la rencontre se jouait sur un petit rythme, Nketiah a délivré les siens une première fois à la demi heure de jeu (29e), bien servi dans la surface par Declan Rice, avant de reprendre après la pause un ballon mal repoussé sur corner par le gardien de Sheffield Wes Foderingham. A peine huit minutes plus tard, il a une nouvelle fois fait se lever le public de l'Emirates Stadium (58e), en décrochant une frappe croisée magnifique et imparable.



Fabio Vieira a ensuite enfoncé le clou sur penalty en fin de rencontre (88e), avant un cinquième but de Takehiro Tomiyasu (90+6e). Déjà vainqueur à Séville en Ligue des champions cette semaine (2-1), Arsenal réalise une semaine impeccable, tout en étant toujours invaincu en Premier League.



Les joueurs de Chelsea, eux ne peuvent pas en dire autant après leur défaite contre Brentford 2-0. Si les hommes de Mauricio Pochettino ne disputent pas de Coupe d'Europe, après une saison cauchemardesque, leur début d'exercice 2023-2024 n'est pas des plus rassurants.



Onzième provisoire du championnat, et dépassés au classement par leurs adversaires du jour (10), les Blues ne parviennent toujours pas à s'imposer à domicile, eux qui n'ont gagné qu'une seule rencontre sur leur pelouse lors de la 3e journée contre Luton (3-0).



Samedi, ils ont été trompés une première fois sur l'une des rares occasions de Brentford, à la 58e minute, lorsque le défenseur Ethan Pinnock a parfaitement jailli au premier poteau pour reprendre de la tête un centre de Bryan Mbeumo.



Ce dernier a ensuite définitivement entériné la victoire des siens en fin de rencontre, seul face au but vide, alors que Chelsea tentait de revenir au score et que le gardien Robert Sanchez était monté sur un corner. Le club londonien a pourtant dominé en première période, mais les tentatives de Noni Madueke (10e, 38e), de Marc Cucurella (19e) ou de Raheem Sterling (50e) ont été vaines, et souvent peu dangereuses. Avec seulement 12 points en 10 rencontres, les Blues sont loin du podium, à neuf longueurs de Manchester City.



Newcastle (6e), qui avait l'occasion de réintégrer le top 5, a loupé le coche en concédant le match nul (2-2) à Wolverhampton, en fin de journée.



Les joueurs d'Eddie Howe menaient pourtant 2 à 1 à la pause grâce à à un doublé de leur attaquant Wilson (22e, 45e+4), auteur de ses sixième et septième réalisations de la saison. Mais les Wolves ont répondu coup sur coup, d'abord par Lemina (36e), puis par Hwang Hee-chan (71e) et restent douzièmes avec 12 points, à hauteur de Chelsea.