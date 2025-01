Premier League : Manchester City enchaîne, pas Arsenal   

Brighton a freiné Arsenal (1-1) dans sa course au titre, samedi, pour le plus grand bonheur de Liverpool, leader confortable avec cinq points d'avance et deux matches en plus à jouer.



Les "Reds" avec 45 unités n'ont plus trop à s'inquiéter de Manchester City (6e, 34 pts), même si les quadruples champions d'Angleterre en titre ont repris des couleurs, samedi contre West Ham (4-1). Et ils voient la menace Chelsea (4e, 36 pts) s'évaporer davantage après le match nul 1-1 concédé par les "Blues" à Crystal Palace. Ils pourraient reléguer Arsenal à huit longueurs en cas de victoire dimanche contre Manchester United.



Et il leur reste une cartouche supplémentaire avec le derby contre Everton, prévu en décembre mais reporté à cause de la tempête Darragh. Sous la pluie de Brighton, Arsenal a dérapé malgré un bon départ, concrétisé par le but d'Ethan Nwaneri (16e), jeune attaquant de 17 ans titularisé à la place du blessé longue durée Bukayo Saka.



Les "Seagulls" ont haussé le ton en seconde période et ont été récompensés par un penalty de Joao Pedro (61e). William Saliba a voulu dégager un ballon de la tête mais a heurté celle de l'attaquant brésilien, ce qui a conduit l'arbitre à siffler faute. "Je n'avais jamais vu ça de ma vie - et Saliba touche le ballon. (Ce n'était pas un penalty) pour moi, non", a critiqué l'entraîneur Mikel Arteta, regard noir, devant la caméra de Sky Sports.



Manchester City, de son côté, a enchaîné une deuxième victoire consécutive, contre une équipe de West Ham trop limitée, six jours après avoir profité d'un autre adversaire trop tendre, Leicester (2-0). A l'Etihad, la lumière est principalement venue de Savinho et Erling Haaland, un duo d'attaque de plus en plus complémentaire, et déjà à l'origine du succès le week-end dernier.



L'ailier brésilien de 20 ans a provoqué un "csc" de Vladimir Coufal (10e, 1-0), délivré une offrande pour la tête de Haaland (42e, 2-0) et glissé un nouveau ballon décisif pour le Norvégien (55e, 3-0). Phil Foden a corsé l'addition (58e, 4-0), avant que Niclas Füllkrug ne réduise l'écart (71e, 4-1). "Il y a eu des moments où nous avons bien joué, d'autres moins. Il y a une petite amélioration, mais nous sommes conscients qu'il faut encore faire mieux", a résumé Kevin De Bruyne au micro de Sky Sports.



En attendant, les "Citizens" ont empoché six points en deux rencontres de Premier League, soit plus que durant les neuf précédentes (une victoire, deux matches nuls et six défaites).