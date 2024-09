Premier League: Liverpool en marche avant

Liverpool a remis les pendules à l'heure samedi contre Bournemouth (3-0) à Anfield, théâtre d'une défaite surprise le week-end dernier, et pris la tête de la Premier League en attendant l'affiche entre Manchester City et Arsenal, dimanche.



Les "Reds" ont repoussé samedi le mauvais souvenir de Nottingham Forest (0-1) avec une pluie de buts tombée en première période sous le soleil de Liverpool.



"La semaine dernière c'était décevant, mais nous avons réussi à rebondir mardi (victoire 3-1 contre l'AC Milan en Ligue des champions), il s'agissait de se remettre sur les rails en championnat", a commenté le défenseur Andy Robertson.

Après cinq journées, l'équipe du nouvel entraîneur Arne Slot a amassé quatre victoires, inscrit dix buts et n'en a concédé qu'un seul.



Au classement, Liverpool pointe au premier rang avec douze points, autant que le quadruple tenant du titre Manchester City (2e, 12 pts), adversaire d'Arsenal (5e, 10 pts) dimanche à l'Etihad.



Le top-4 est complété par Aston Villa (3e, 12 pts), renversant contre Wolverhampton (3-1), et par Chelsea (4e, 10 pts), venu chercher à West Ham (3-0) une troisième victoire en autant de matches à l'extérieur.



A Liverpool, les chouchous d'Anfield Road ont repris leur marche en avant avec une victoire rapidement esquissée contre les "Cherries" de Bournemouth, avalés en deux minutes par un doublé de Luis Diaz.



L'ailier colombien a réceptionné à merveille une longue passe d'Ibrahima Konaté avec un contrôle orienté de la cuisse qui lui a permis de contourner le gardien espagnol Kepa, parti à l'abordage (26e, 1-0).



Trent Alexander-Arnold l'a mis ensuite sur les rails du doublé, qu'il a réalisé après un contrôle du droit et un tir du gauche (28e, 2-0).

La belle première période des "Reds" s'est prolongée avec un but audacieux de Darwin Nunez (37e, 3-0), son premier depuis le 4 avril en club et pour sa première titularisation de la saison en Premier League.



L'équipe d'Arne Slot a géré son avance en seconde période, lors de laquelle l'attaquant italien Federico Chiesa a fait sa première apparition en Premier League. L'ancien de la Juventus Turin, volontaire, s'est vu priver d'un premier but par un poteau récalcitrant (78e).

Autre membre du podium, Aston Villa a mis le turbo en fin de match pour renverser une équipe de Wolverhampton en tête après 25 minutes.



Les "Villans", chez eux, ont finalement fait craquer leurs visiteurs grâce à Ollie Watkins (73e), Ezri Konsa (88e) et John Duran (90e+4).

Les hommes d'Unai Emery sont talonnés au classement par Chelsea, vainqueur d'un derby de Londres à sens unique chez West Ham (3-0).



L'entraîneur des "Blues", Enzo Maresca, a confirmé faire de Nicolas Jackson son attaquant numéro 1 et le Sénégalais lui a donné raison, avec un doublé (4e, 18e) et une passe décisive pour Cole Palmer (47e).

La défense de West Ham lui a toutefois facilité le travail, entre saute de concentration et mauvais placement.



Vainqueur de ses trois déplacements, Chelsea tentera le week-end prochain de remporter son premier match à domicile en Premier League, contre Brighton.

Dans l'après-midi, Tottenham a retrouvé un peu de légèreté en dominant Brentford 3-1, surmontant l'ouverture du score de Bryan Mbeumo après 22 secondes.



Le premier but de la recrue vedette Dominic Solanke (8e) a relancé l'équipe du nord de Londres, mise à l'abri ensuite par Brennan Johnson (28e) puis James Maddison (85e).

"Nos performances ont été bonnes cette année mais aujourd'hui nous avons le résultat aussi, ce qui est le plus agréable", a réagi l'entraîneur Ange Postecoglou.

Tottenham, dixième, se déplacera le week-end prochain chez Manchester United, onzième avec le même nombre de points.



Samedi, les "Red Devils" ont buté sur Crystal Palace (0-0) et leur gardien Dean Henderson, auteur de parades multiples et sauvé deux fois par la barre transversale dans la même action (27e).