Poursuite en justice de 49.274 personnes

49.274 personnes ont été poursuivies en justice par les différents Parquets auprès des tribunaux du Royaume pour violation de l'état d’urgence sanitaire, dont 2.379 en état de détention et ce, depuis l’entrée en vigueur du décret-loi n° 2.20.292 et jusqu’à vendredi 1er mai à 16h, indique la présidence du Ministère public dans un communiqué.

Sur l'ensemble de ces personnes, le taux de poursuites en état d’arrestation ne dépasse pas 4,83%, alors que celui des poursuites en état de liberté est de l’ordre de 95%, indique-t-on de même source, précisant que le recours à la détention provisoire à l’encontre de ces personnes (2.379) était principalement dû au fait que leur violation de l'état d'urgence sanitaire était associée à d'autres délits qu'elles avaient commis, comme l'atteinte aux personnes, vol, trafic de drogue ou violences à l'encontre des fonctionnaires chargés de l'application de la loi. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les fausses informations, les Parquets ont ouvert 107 enquêtes judiciaires ayant abouti à des poursuites judiciaires contre 80 personnes, alors que les autres enquêtes sont en cours, poursuit la présidence du Ministère public.

Partant de son rôle dans la préservation de l'ordre public et de la sécurité des citoyens, le Ministère public assure qu’il n’hésitera pas à appliquer la loi avec la fermeté requise à l’encontre de tous les contrevenants qui exposent au danger la sécurité sanitaire des citoyens, conclut le communiqué.