Pour son 20ème anniversaire, le Festival international du film de Marrakech célèbre le cinéma dans toutes ses facettes

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui soufflera cette année sa vingtième bougie, célèbre le cinéma dans toutes ses facettes avec une programmation foisonnante et diversifiée en présence des plus grandes vedettes du cinéma mondial et marocain.



Cet évènement cinématographique de grande envergure, devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable sur la carte des festivals internationaux, reflète l'intérêt et l'engagement portés par le Royaume en faveur de la promotion et du développement de l'expression artistique et de l’industrie du 7ème art.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette grand-messe cinématographique qui se tiendra du 24 novembre au 2 décembre 2023, se veut un lieu d’expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs œuvres cinématographiques, dans un environnement d’échange, de partage et d’enrichissement culturel et artistique.



Ce festival sans frontières, qui privilégie une grande ouverture cinématographique, promet une édition inédite au grand bonheur des cinéphiles, des critiques, des intellectuels et d’un large public assoiffé d’art et de cinéma.



Ainsi, cette 20ème édition présentera une large palette de productions avec 75 films en provenance de 36 pays. Ces films sont répartis en plusieurs sections, à savoir la Compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11e continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public et les films projetés dans le cadre des hommages.



Le cinéma marocain sera également présent en force dans l'ensemble des sections du festival avec 15 films au programme. Il s’agit de la troisième fois seulement dans l'histoire du festival que deux réalisateurs marocains se retrouvent en compétition la même année.

Par ailleurs, quatorze longs métrages sont en lice pour décrocher "l’Étoile d'or" dans le cadre de la compétition officielle, dont 8 sont signés par des réalisatrices.



Il s’agit de "Banel & Adama" de Ramata-Toulaye Sy (France, Sénégal, Mali), "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem (Palestine, France, Belgique, Qatar), “City Of Wind” de Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar), “Disco Afrika: une histoire malgache” de Luck Razanajaona (France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud), “Dormitory” de Nehir Tuna (Turquie, Allemagne, France) et “Excursion” d’Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar).



Concourent également à cette compétition, “La mère de tous les mensonges” d’Asmae El Moudir (Maroc, Egypte, Arabie saoudite, Qatar), “Les meutes” de Kamal Lazraq (Maroc, France, Belgique, Qatar, Arabie saoudite), “Notre monde” de Luàna Bajrami (Kosovo, France), “The other son” de Juan Sebastián Quebrada (Colombie, France, Argentine), “Prison in The Andes” de Felipe Carmona (Chili, Brésil), “Silent roar” de Johnny Barrington (Royaume-Uni), “Toll” de Carolina Markowicz (Brésil, Portugal) et “Tuesday” de Daina O. Pusič (Etats-Unis, Royaume-Uni).



Une sélection de films des personnalités auxquelles le festival rendra hommage sera également projetée au Palais des congrès et au cinéma Colisée, venant compléter cette sélection riche de 75 films.



Présidé par l’actrice et productrice américaine oscarisée Jessica Chastain, le jury de cette 20e édition est composé de neuf personnalités de renommée mondiale. Il s’agit de l’actrice iranienne Zar Amir, de la comédienne française Camille Cottin, de l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, de la réalisatrice britannique Joanna Hogg, de la réalisatrice américaine Dee Rees, du réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, de l’acteur suédois Alexander Skarsgård et de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.



Ce festival sera également un moment de débat et d’échange avec un large éventail d'invités de renom, et ce dans le cadre du programme "In Conversation with …", l'un des rendez-vous les plus attendus du festival.



L’Etoile d’or du 20ème Festival international du film de Marrakech sera remise à cette occasion à deux personnalités d’exception, en reconnaissance de leurs contributions significatives à l’art cinématographique: le grand acteur danois à la carrière internationale Mads Mikkelsen et le talentueux et poétique réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi.



En marge des festivités, le FIFM organise, depuis 2018, les "Ateliers de l'Atlas", un programme de soutien aux jeunes cinéastes d'Afrique et du Moyen-Orient porteurs de projets en développement et de films en postproduction.



Pour cette nouvelle édition, parrainée par le légendaire réalisateur, Martin Scorsese, les Ateliers de l'Atlas présenteront 16 projets en développement et 9 films en tournage ou en postproduction issus de 11 pays sélectionnés parmi 320 candidatures reçues du monde arabe et du continent africain.



Par Kawtar Tijari (MAP)