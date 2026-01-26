Pour le Kremlin, les pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi se sont tenus dans un "esprit constructif"

Les pourparlers entre délégations russe, ukrainienne et américaine, qui ont eu lieu la semaine dernière à Abou Dhabi, se sont tenus "dans un esprit constructif", a assuré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



Mais "il serait erroné d'escompter des résultats significatifs après ces premiers contacts", a-t-il prévenu, cité par les agences de presse russes, en soulignant qu'un "travail très sérieux reste encore à faire" pour parvenir à un règlement du conflit en Ukraine.



Ces pourparlers, qui se sont déroulés vendredi et samedi, sont les premières négociations directes connues entre Moscou et Kiev sur le plan américain de règlement du conflit, déclenché par l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022.

Les négociations pour mettre fin à cette guerre bloquent en particulier sur la question territoriale.



Vendredi, le Kremlin a répété juste avant le début des discussions tripartites que Kiev devait retirer ses troupes du Donbass, bassin minier et industriel dans l'est de l'Ukraine, en grande partie contrôlé par Moscou. Une condition rejetée à maintes reprises par Kiev.



Les discussions reprendront à Abou Dhabi le 1er février, selon un responsable américain.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part indiqué samedi que "beaucoup de choses ont été discutées et il est important que les discussions aient été constructives", sans plus de précisions sur la teneur des pourparlers.



Ces efforts diplomatiques interviennent alors que des centaines de milliers d'Ukrainiens ont été plongés dans le noir et le froid en raison d'intenses bombardements russes sur les infrastructures énergétiques, la capitale ukrainienne, Kiev, étant particulièrement touchée.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé contre l'Ukraine 138 drones dans la nuit de dimanche à lundi.