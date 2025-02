Pour l'acteur qui l'a incarné dans "The Social Network", Zuckerberg est un "obsédé du pouvoir"

Mark Zuckerberg, le milliardaire américain à la tête de Meta (Facebook, Instagram) est passé du "sens de la justice" à "l'obsession du pouvoir", a déclaré à l'AFP l'acteur hollywoodien Jesse Eisenberg, qui l'a incarné en 2010 dans "The Social Network".



Le film réalisé par David Fincher sur les premières années de Zuckerberg, aux débuts de Facebook, a contribué à façonner l'image publique du milliardaire. "En tant qu'acteur, votre travail consiste à entrer en empathie avec le personnage. Au-delà de l'empathie, il est question de justifier" ses actes, a déclaré Jesse Eisenberg, 41 ans, lors d'une interview avant la sortie de son nouveau film, "A Real Pain", déjà sorti aux Etats-Unis et dans les salles françaises le 26 février.



"Je considérais le personnage de (Zuckerberg) comme quelqu'un capable de comprendre certaines choses beaucoup plus rapidement que les autres, et qui avait une sorte de sens de la justice né du fait d'être brillant", a-t-il expliqué.



Mais 15 ans plus tard, le rapprochement de Mark Zuckerberg avec la nouvelle administration du président Donald Trump, et sa décision de réduire sa lutte contre les fausses informations, ont fait changer d'avis l'acteur.



"Vous vous dites en fait que cette personne n'a pas évolué dans le sens du courage. Elle a évolué en quelqu'un obsédé par l'avidité et le pouvoir, et donc c'est intéressant pour moi en tant qu'acteur qui, à un moment donné, pensait beaucoup à lui", a-t-il ajouté.



Après avoir été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour "The Social Network", Jessie Eisenberg est à nouveau en lice pour une statuette, celle du meilleur scénario original cette fois, avec "A Real Pain".



L'acteur qui partage l'affiche avec lui, Kieran Culkin, vedette de la série "Succession", est également nommé, dans la catégorie meilleur second rôle, pour cette comédie improbable sur deux cousins juifs qui partent en tournée sur les traces de l'Holocauste en Pologne.