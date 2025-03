Port de Tarfaya: Hausse de 34% des débarquements de pêche en janvier

Les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Tarfaya ont enregistré une hausse de 34% en janvier dernier, atteignant 1.191 tonnes (T) contre 889 T durant la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces produits a augmenté de 81% pour atteindre plus de 69,53 millions de dirhams (MDH), contre plus de 38,49 MDH à la même période en 2024, précise l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèces, les quantités débarquées de poissons pélagiques dans ce port, ont accusé une hausse 26% au cours du premier mois de l’année en cours, atteignant 123 T d’une valeur de plus de 1,64 MDH contre 98 T, soit 840.000 dirhams durant la même période de l’année précédente, ajoute la même source.



Les débarquements des poissons blancs ont également progressé de 12% pour s’établir à 375 T, générant des recettes de plus de 6,86 MDH, contre 335 T pour une valeur de 5,82 MDH (+18%), rapporte la MAP.



Concernant les céphalopodes, les quantités débarquées ont aussi augmenté de 52% en janvier dernier, totalisant 692 T pour une valeur de 61 MDH, soit une hausse de 92%, tandis que les quantités et la valeur marchande des crustacés ont connu une baisse respective de 33 et 42%.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 30.429 T en janvier 2025, en baisse de 13% par rapport au même mois une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 22% à plus de 1,41 milliard de dirhams.