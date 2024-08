Port de Mehdia: baisse de 4% des débarquements de la pêche côtière et artisanale à fin juillet

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Mehdia ont connu une baisse de 4% à fin juillet dernier pour se chiffrer à 11.362 tonnes (T), contre 11.852 T à la même période de 2023, selon l'Office national des pêches (ONP).



La même source précise que la valeur marchande de ces produits a enregistré un repli de 11% pour atteindre 62,907 millions de dirhams (MDH), par rapport à fin juillet 2023 (70,406 MDH).



Les poissons pélagiques ont enregistré une baisse de 4% durant les sept premiers mois de l'année actuelle pour atteindre 11.079 T avec une valeur estimée à 40,383 MDH, contre 11.536 T durant la même période de 2023 pour une valeur de 49,430 MDH (-18%).



Les débarquements de poissons blancs ont connu une baisse de 27% puisqu'ils ont atteint 22 tonnes à fin juillet dernier pour une valeur de 1,050 MDH, contre 30 tonnes (1,258 MDH ) à la même période de l'année 2023, soit une baisse en valeur de 17%.



S’agissant des céphalopodes, les quantités débarquées ont connu un repli de 2%, soit 230 tonnes, avec des recettes de plus de 19,8 MDH, alors que les quantités débarquées des crustacés ont baissé de 38%, soit 31 tonnes, avec des recettes de plus de 1,6 MDH (repli de 15%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 625.349 tonnes à fin juillet 2024, en hausse de 4% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 7% à 6,28 milliards de dirhams (MMDH).