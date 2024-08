Politique monétaire: la Réserve fédérale US s’apprête à baisser le taux directeur

La Réserve fédérale s’apprête à baisser le taux directeur, encouragée par les données reflétant une amélioration de la santé de l’économie ces dernières semaines.



Selon le procès-verbal de la réunion de la Banque centrale de juillet dernier, rendu publiqu mercredi après-midi, les responsables de la Fed étaient “clairement prêts” à abaisser les taux directeurs lors de leur prochaine réunion de septembre, quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle, rapporte la presse américaine.



“La grande majorité” des responsables de la banque ont estimé que “si les données continuaient dans cette tendance, il serait probablement approprié d'assouplir la politique lors de la prochaine réunion”, selon les notes de la réunion de juillet.



Les chiffres publiés récemment ont montré une reprise appréciable de l’économie américaine, notamment un ralentissement de l’inflation et des ventes de gros et au détail plus robustes, rapporte la MAP.



La Fed est donc prête à réduire ses taux lors de sa prochaine réunion, prévue les 17 et 18 septembre, indiquent les analystes cités par la presse, ajoutant que la question ne se pose plus sur l’éventualité de cette réduction, mais sur son ampleur.



Selon le Wall Street Journal, les investisseurs estiment qu'une réduction d'un quart de point est la plus probable, mais ils n’écartent pas la possibilité d’une baisse d'un demi-point.



La banque centrale a maintenu, depuis juillet 2023, ses taux d’intérêt à 5,3%, leur niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. À ce niveau, de nombreuses familles et entreprises s'abstiennent d’emprunter de l’argent, ce qui pèse sur la demande et contribue à ralentir l’économie.



Une réduction des taux d’intérêt interviendrait quelques semaines avant l’élection présidentielle du 5 novembre, et à un moment où les politiques de la Fed – en particulier ses efforts de lutte contre l’inflation et son effet sur le marché immobilier – sont devenues un sujet de prédilection pendant la campagne électorale tant pour le camp démocrate que républicain.