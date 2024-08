Plus de 40 athlètes testés positifs à la Covid-19

Plus de 40 participants aux Jeux olympiques (JO) de Paris ont été testés positifs à la Covid-19, alors que les contaminations sont en hausse dans le monde, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"Il n'est pas surprenant de voir des athlètes infectés, car le virus circule à assez vive allure dans d'autres pays", a déclaré à la presse Maria Van Kerkhove, responsable à l'OMS de la préparation aux épidémies et pandémies. Elle a ajouté que le Comité olympique, en collaboration avec l'OMS, a examiné les approches qui devraient être mises en place lors des rassemblements de masse, tels que les JO, afin d'endiguer la propagation du virus.



Les données recueillies par l'OMS grâce au système de surveillance sentinelle dans 84 pays montrent que le pourcentage de tests positifs a augmenté au cours des dernières semaines.



"Ceci a entraîné une augmentation du nombre d'hospitalisations et de décès dans plusieurs pays", a signalé Mme Van Kerkhove, notant que le taux de tests positifs est globalement supérieur à 10%, un chiffre qui se situe à plus de 20% en Europe.



De même, la responsable a averti que "le virus continue d'évoluer, ce qui nous expose tous au risque de voir apparaître des virus plus dangereux qui pourraient échapper à notre surveillance".



Faisant état d'une baisse alarmante de la couverture vaccinale au cours des deux dernières années, en particulier parmi le personnel de santé et les personnes âgées de plus de 60 ans, elle a appelé à remédier de manière urgente à cette situation.