Plus de 20 millions de passagers ont transité par les aéroports du Maroc à fin novembre

Au total de 20,6 millions de passagers ont transité par les différentes structures aéroportuaires au Maroc à fin novembre 2018, en hausse de 10,38 % par rapport aux 11 premiers mois de l'année écoulée, indique, jeudi, l'Office national des aéroports (ONDA).

L'aéroport Mohammed V de Casablanca, qui enregistre une évolution d'un peu plus de 4%, demeure le principal hub national avec 8,93 millions de voyageurs, soit une part de 43,3% de l'ensemble du trafic de passagers, selon les statistiques mensuelles de l'Office.

Marrakech Ménara continue sa nette progression en accueillant 4,78 millions de passagers au cours des onze premiers mois de l'année, ce qui représente une progression de 20,84% en glissement annuel et une part de marché de 23,21%, rapporte la MAP.

Pour le mois de novembre dernier, les aéroports marocains ont vu transiter un total de 1,81 million de passagers, contre 1,61 millions durant le même mois 2017, en hausse de 12,29%, d'après les nouvelles données de l'Office. L'embellie a concerné la majeure partie des aéroports avec des taux d'évolution à deux chiffres notamment par les aéroports Marrakech Ménara (+22,75%), Agadir Al Massira (+14,18%), Fès Saïss (+20,36%), Tanger Ibn Battouta (+20,78%), Rabat Salé (+20,69%), Dakhla (+39,52%) et Essaouira Mogador (+51,22%).

Le trafic international, qui représente 87% du volume global (1,59 million de passagers), a enregistré une croissance de 10,49%, qui s'explique principalement par la bonne performance au niveau du trafic avec l’Europe (+12%), le Moyen et l’Extrême-Orient (+14,57%) et les pays du Maghreb (+8,44%).

Les autres segments qui sont l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ont, quant à eux, accusé une baisse de respectivement de 5,06%, 0,94% et 8,74%.

Le trafic domestique a, pour sa part, réalisé une forte amélioration de l’ordre de +26,76%, avec 226.876 passagers accueillis durant ce mois, à la faveur de la programmation de plusieurs nouvelles liaisons internes par la compagnie Air Arabia Maroc.

D'autre part, il y a eu 15.937 mouvements d’avions durant le mois de novembre dernier, en hausse de +11,92% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 42,15% de ce trafic, Marrakech Menara 23,30% et Agadir Al Massira 8,83%.

Le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a, quant à lui, connu une hausse de l’ordre de 12,1%, en s’établissant à 22.286 mouvements d’avions, tandis que le fret aérien a connu une quasi-stagnation (+0,18%), totalisant 7.828,82 tonnes, contre 7.814,83 tonnes en novembre 2017.