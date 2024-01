Plus de 150.000 élèves bénéficient du soutien scolaire dans la région de Souss-Massa  

Quelque 156.500 élèves bénéficient de cours de soutien scolaire dans la région de Souss-Massa, a indiqué l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF).



Les établissements scolaires de la région sont impliqués dans la mise en œuvre du programme régional de soutien scolaire, lancé au début de cette semaine dans les trois cycles d'enseignement, a souligné l'AREF, notant que 4.100 enseignants donnent des cours de soutien pendant les vacances de la fin du semestre et qui concernent les matières des examens normalisés et les apprentissages de base.



L'ensemble des moyes logistiques ont été mobilisés pour garantir la réussite de cette opération de soutien scolaire, a assuré, dans une déclaration à la MAP, la directrice de l'AREF de Souss-Massa, Wafae Chakir, en mage d'une visite jeudi à des établissements scolaires relevant de la Direction provinciale de l'éducation nationale d'Agadir-Idaoutane, dans l’objectif de s'informer du dispositif de soutien scolaire mis en place au profit des élèves.



Mme Chakir a salué, à cette occasion, l'engagement des enseignants, des associations de parents d'élèves et de l’ensemble des intervenants pour la mise en œuvre du Plan national intégré pour la gestion du temps scolaire, ajoutant que les cours de soutien organisés durant cette semaine de vacances se poursuivront tout au long de l'année, en priorisant les niveaux certifiants.



Dans des déclarations similaires, des élèves bénéficiaires de ces cours de soutien ont exprimé leur satisfaction et leur appréciation pour cette initiative visant à les aider à rattraper le retard et bien préparer les examens scolaires. Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports avait annoncé, le 2 janvier, l’élaboration d’un plan national intégré pour la gestion du temps scolaire et l’organisation pédagogique de l'apprentissage des élèves de tous les cycles d’enseignement.