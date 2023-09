Plus de 1.700 poches de sang collectées à l'Oriental

Un total de 1.731 poches de sang ont été collectées dans la région de l'Oriental, depuis le lancement, samedi, d'une campagne de collecte, suite à l'appel au don de sang en guise desolidarité avec les victimes du séisme qui a secoué, le 8 septembre, certaines provinces et préfectures du Royaume.



Avec plus de 400 poches de sang collectées en moyenne chaque jour, la région de l’Oriental ne cesse d'apporter son soutien indéfectible aux grands efforts de l’Etat en ces circonstances difficiles.



Dès le lendemain du sinistre, le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) d'Oujda a pris toutes les dispositions nécessaires et s'est immédiatement mis à pied d'œuvre, en coordination avec des partenaires institutionnels et de la société civile, en vue de renflouer les réserves de sang et d'encourager les donneurs potentiels à se rendre à tout moment au service de collecte de sang.



Dans cette optique, le CRTS d'Oujda a aménagé plusieurs points à travers toute la circonscription de la région, notamment à Oujda et Nador, en vue de récolter le maximum de prélèvements.



Cette opération exceptionnelle de solidarité a rencontré "un franc succès" et connu "une affluence inégalée" des donneurs de l'Oriental, a indiqué à la MAP la directrice du CRTS d'Oujda, Sanaa Ismael, faisant savoir que cette campagne entend collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme d'Al Haouz.



"La fréquentation monte crescendo par rapport aux jours précédents", a fait remarquer la directrice du Centre, assurant que la mobilisation se poursuit au sein du CRTS d'Oujda pour recevoir les donneurs qui s'y rendent massivement pour faire don de leur sang.



Les résultats ont dépassé toutes les attentes avec, dès les deux premiers jours, la collecte de près de 700 poches de sang, a-t-elle argué, notant que ce chiffre est synonyme d'une "solidarité inconditionnelle" avec les sinistrés dont fait preuve la population d'Oujda.