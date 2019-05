Plus de 1.600 grèves évitées en 2018

Plus de 1.600 grèves ont pu être évitées dans les divers secteurs de production en 2018, contre 1.784 débrayages l'année précédente, a indiqué mardi à Rabat le ministre du Travail et de l'Intégration professionnelle, Mohamed Yatim. Les services de l'Inspection du travail veille à s'assurer du respect de la législation en vigueur dans les unités de production ainsi que des mesures prises contre les entreprises qui contreviennent à la loi, a déclaré le ministre lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers.

Le ministère, a-t-il ajouté, veille à la consolidation des capacités professionnelles des inspecteurs de travail grâce à l'organisation de sessions de formation centrées sur les mécanismes de conciliation, en collaboration avec le Bureau international du travail (BIT).

Mohamed Yatim qui répondait à une question orale sur "l'activation des dispositions légales pour le règlement des conflits collectifs de travail", a souligné que son département a dressé un diagnostic sur l'état des lieux de l'action des instances en charge du règlement des conflits de travail, particulièrement la Commission nationale et les commissions provinciales d'enquête et de conciliation.

Ce diagnostic est considéré comme le prélude pour le développement de la performance de ces instances dans l'optique d'une meilleure gouvernance et davantage d'efficacité, a poursuivi le ministre. Le ministère du Travail, a-t-il assuré, ne ménagera aucun effort pour activer le rôle de ces mécanismes au regard de leur rôle primordial dans l'amélioration des relations professionnelles et la promotion de la paix sociale et du climat des affaires.