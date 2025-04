Plus d'un millier de participants aux 22è Olympiades de l'ENA de Meknès

Plus d'un millier d'étudiants prennent part à la 22ᵉ édition des Olympiades de l'École Nationale d’Agriculture de Meknès (ENAM) qui a démarré, vendredi, avec objectif de promouvoir la culture et le sport.



Initiée par le Cercle des Élèves Ingénieurs et le Club Olympiades de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès sous le thème "Culture et sport: préservation de l’héritage et dynamisation des talents locaux", cette manifestation de trois jours fusionne les dimensions sportives, culturelles et artistiques et se veut un espace de rencontre des talents, issus des divers établissements d'ingénierie du Maroc.



Taha Touil, du comité d’organisation de cette édition, a indiqué à la MAP que les Olympiades 2025 de l’ENA de Meknès se démarquent par rapport aux précédentes éditions au vu du nombre record des participants qui représentent des établissements d’enseignement à travers l’ensemble des régions du Royaume, ajoutant que le programme est également riche en activités culturelles, sportives et artistiques.



Le président des Olympiades, Mehdi Tag a souligné que cette manifestation est un rendez-vous annuel incontournable de l’ENAM organisé chaque avril, ajoutant que le choix de la date est dicté par la disponibilité des étudiants.



Le succès de cette édition se traduit par la participation massive des étudiants des différents écoles et universités marocaines, a-t-il dit, faisant état d’un millier de participants de différents filières et disciplines.



Différentes disciplines sportives, des compétitions et des jeux culturels sont au programme pour cette édition des olympiades qui tendent, au-delà de leurs aspects divertissants et ludiques, à encourager l'entraide et la solidarité.



Au programme de cette édition, des tournois de football, basketball, tennis et ping-pong, ainsi qu’une une série d’activités artistiques et culturelles, dont le concours "Students Got Talent". Ce dernier est un espace pour mettre en valeur le potentiel créatif des étudiants dans des disciplines comme la musique, le dessin ou la littérature.