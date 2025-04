Pleins feux sur les perspectives des relations économiques entre le Maroc et le Sénégal

Le Maroc a fait le choix stratégique d'un partenariat gagnant-gagnant

Les participants à un panel tenu, lundi à Rabat dans le cadre du séminaire international organisé en célébration du 60ème anniversaire de la Convention d'établissement entre le Maroc et le Sénégal, ont mis en avant les perspectives des relations économiques entre les deux pays.Cette rencontre, qui a réuni plusieurs acteurs de la coopération maroco-sénégalaise, a permis aux intervenants de discuter des acquis et de l'avenir des relations économiques bilatérales, en vue de faire face aux enjeux et défis communs.A cette occasion, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, agroéconomiste et président de GUESS Think Tank, a insisté sur l'importance du co-développement et de la mise en place de "schémas d'intégration" à même de renforcer la capacité de négociation des pays africains, rapporte la MAP.Il a appelé à plus de coopération entre les entreprises du secteur privé du Maroc et du Sénégal et ce, dans diverses industries (aéronautique, mines, etc).A cet effet, l'expert a plaidé pour la matérialisation effective des conventions liant les deux pays, par des projets concrets de co-investissement et d'intégration stratégique, préconisant notamment une coopération approfondie basée sur les complémentarités dans les secteurs du transport, des mines, de l'industrie aéronautique ou encore des énergies, afin d'affronter les bouleversements économiques actuels et faire face à une mondialisation en recomposition.Pour sa part, le président de la Fédération des associations subsahariennes au Maroc (FASAM), Abdoulaye Diop, a mis en avant l'enracinement historique des relations économiques entre le Maroc et le Sénégal, rappelant qu'il s'agit d'une dynamique amorcée dès les années 1980.M. Diop est également revenu sur l'évolution de ces relations, notamment avec l'arrivée d'acteurs majeurs tels que l'OCP, le groupe Saham, ou encore BMCE et la Banque Populaire. Il a, parallèlement, souligné l'apport de la diaspora sénégalaise au Maroc qui compte aujourd'hui plus de 300 entrepreneurs créateurs d'emplois.En outre, le président de la FASAM a salué l'appui déterminant de figures institutionnelles comme l'ancien Wali de Casablanca, Khalid Safir, dont l'implication a permis de favoriser l'intégration socio-économique de la communauté sénégalaise à travers l'accès facilité à l'entrepreneuriat, la régularisation de plusieurs milliers de femmes et la mise en place de projets immobiliers communs.Cette proximité humaine, selon lui, est la clef des succès partagés et des perspectives prometteuses dans la quête d'une souveraineté économique renforcée.De son côté, Kenza Khalil, Secrétaire générale (SG) de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a expliqué que le Maroc et le Sénégal ont tissé des relations séculaires basées sur les mêmes principes de paix et de partage, ajoutant que les deux parties ont cette volonté de marquer le développement continental et d'apporter une valeur ajoutée commune à l'intégration des chaînes de valeur et à l'enrichissement du capital humain."Le Maroc a placé l'Afrique au cœur de toutes les priorités, faisant le choix stratégique d'un partenariat gagnant-gagnant", a-t-elle dit, affirmant que durant ces 60 ans, le Maroc et le Sénégal ont mutuellement renforcé leur arsenal juridique bilatéral pour permettre aux échanges commerciaux de passer de 36 millions de dollars en 2004 à plus de 336 millions de dollars en 2023.Les accords signés entre les deux pays ont pour objectif d'enclencher "une vraie vitesse de croisière et une multiplication exponentielle de ces échanges économiques", a fait savoir la SG de l'AMDIE. Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et du Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce séminaire international est organisé à l'initiative du Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, en partenariat avec l'Université Internationale de Rabat (UIR) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).