Pleins feux sur les œuvres singulières du plasticien Mostafa Maftah

Les œuvres singulières de l'artiste-peintre Mostafa Maftah et du photographe Abderrahmane Doukkane ont été, jeudi soir, sous les feux des projecteurs, à l’occasion de l’exposition "From Master To Disciple", initiée par la Fondation Al Mada-Villa des arts.



Cette exposition exceptionnelle, qui se poursuit jusqu’au 30 mars prochain, plonge les visiteurs dans l'univers personnel de ces deux artistes aux expressions spontanées, leur permettant ainsi de découvrir le talent avéré de MM. Maftah et Doukkane, à travers une variété, une richesse et un dialogue entre les œuvres de ces deux hommes liés par une relation amicale et instructive.



Ces deux artistes aux styles différents se partagent comme dénominateur commun l’intérêt qu’ils manifestent à la mémoire des lieux, aux anciens jeux d’enfants et au dialogue intergénérationnel auquel ils accordent une attention particulière.



En effet, les photographies de Doukkane et les peintures et tapisseries de Maftah, qui trônent sur les cimaises de la villa des arts, représentent les œuvres de deux artistes qui semblent se tenir et former une amicale et bienveillante compagnie, à l’image des liens anciens qui unissent ces deux hommes aux âges, aux pratiques et aux parcours pourtant différents et différenciés.



"S’accompagner l'un et l'autre, dans leur vie, dans leur art et dans cette exposition aujourd’hui. Et s’ils ont réussi aussi bien à s'accorder sur ce rythme respectueux de ce qui fait autant leur individualité que ce qui leur crée une communauté, c’est aussi parce qu’ils ont pris le temps de s’écouter et d’apprendre mutuellement de leur personnalité, de leur art et de leur univers dans une belle relation de transmission qui transcende les hiérarchies institutionnelles et usuelles du maître et de l’élève pour s’inscrire plutôt dans celle, mystique des compagnons", lit-on dans un livre de présentation de cette exposition.



A travers cette exposition, Mostafa Maftah présente un ensemble constitué de peintures dont l’apparence laisse deviner une composition palimpsestique complexe, ainsi que des œuvres textiles que l’on peut apparenter à la pratique plutôt artisane de la tapisserie. Abderrahmane Doukkane, lui, expose quelques séries cohérentes de photographies qu’il accompagne d’un dispositif d’archives installé au cœur des espaces d’exposition.



"Soit deux manières parmi tant d’autres de faire œuvre, mais qui nous disent toutes les deux ce que l’art doit aux apprentissages et aux expérimentations", souligne-t-on.



Pour Abderrahmane Doukkane, qui a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives et résidences artistiques et remporté certains prix, son apprentissage du médium photographique procède d’une toute autre démarche et peut-être même davantage d’une itinérance plutôt que d’une décision ou intention ferme, voire résolue ou réfléchie.