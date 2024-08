Plage de Bouznika: L’ONEE se mobilise pour les personnes à besoins spécifiques

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a lancé, mercredi à la plage de Bouznika, une action de sensibilisation et d'animation sportive, culturelle et artistique au profit des personnes à besoins spécifiques, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH).



Cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre du programme "Plages propres" piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a pour objectif la sensibilisation des personnes à besoins spécifiques aux problématiques environnementales, en particulier la pollution plastique des mers et des océans et à leur inculquer les comportements écologiquement responsables vis-à-vis du littoral et de l'environnement.



A cette occasion, un programme de sensibilisation riche et varié d'activités socio-éducatives, sportives, culturelles et artistiques a été élaboré au profit des estivants à besoins spécifiques au village pédagogique de l'ONEE, comprenant des ateliers de sensibilisation à la protection de l'environnement, des activités de recyclage des déchets, des concours de dessin et des compétitions sportives avec remise de prix aux vainqueurs de ces compétitions.



"Cette action s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de l'ONEE, en tant qu'entreprise citoyenne, visant notamment la contribution à l'inclusion sociale des personnes à besoins spécifiques", a souligné Wafaa Hafid, cheffe du service communication de proximité à l’ONEE.



"L'Office a mis en place au niveau de la plage de Bouznika des aménagements dédiés aux estivants à besoins spécifiques, composés, notamment, de passages en bois d'accès à la plage, des blocs sanitaires spécifiques, des espaces de détente adéquats et des fauteuils de plage destinés à la baignade des personnes à mobilité réduite (Tiralos)", a-t-elle fait savoir, dans une déclaration à la MAP.



Pour sa part, Hamid El Aouni, président de la FRMSPSH, a souligné: "Notre partenariat avec l'ONEE a permis d'organiser une activité enrichissante étalée sur deux jours au profit des personnes à besoins spécifiques, en particulier nos sportifs. Plus de 100 participants venus de Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra et Khémisset ont pris part à divers ateliers et activités sportives tels que le tennis de table, le beach-foot, la boccia et le beach-volley".



"Ces moments ont été une source de joie et d'épanouissement pour tous les participants, tout en servant de plateforme de sensibilisation sur l'importance de préserver notre environnement et de protéger notre littoral", a-t-il indiqué, dans une déclaration similaire.



"Outre ces activités, il est prévu l’organisation d’une table ronde sur le thème 'Plages accessibles' abordant les défis liés à l'accessibilité des plages pour les personnes à besoins spécifiques", a déclaré M. El Aouni.



Par ailleurs, cet événement a été marqué par l’organisation d’une cérémonie de remise de prix aux vainqueurs des différentes compétitions qui ont eu lieu à cette occasion.

A ce propos, des participants approchés par la MAP ont partagé leur enthousiasme quant à leur participation à cet événement et ont exprimé leur satisfaction d'avoir pu prendre part aux diverses activités organisées. Ils ont souligné, particulièrement, la pertinence de cette expérience en matière d’éducation environnementale.