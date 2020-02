Parution du roman “Comptes de filles” de Zohra Amahou

Une séance de signatures a été dédiée, lundi, au roman de jeunesse, "Comptes de filles", en marge des activités de la 26ème édition du Salon international du livre et de l'édition (SIEL), en présence de son auteure Zohra Amahou. Paru aux éditions Al Manar 2, cet ouvrage est un ensemble de contes populaires, relatés par son auteure et inspiré de la culture et du patrimoine marocains. De 103 pages, "Comptes de filles" contient 7 comptes: Fatoum, Warda et l'oiseau martyr, Tolla, Aicha Rmada, Hila, la fille du menuisier, Alia ou Sidi Ali le teigneux et un 7ème compte pour la clôture, Sa Majesté et Ses Majestés.

Dans une intervention de circonstance, l'écrivaine Zohra Amahou a indiqué que les récits féériques ont longtemps peuplé son enfance, leur écriture a été réalisée à sa façon, vu que les contes appartiennent à la mémoire collective des peuples et chacun les raconte à sa manière. "Les contes m'ont toujours émerveillée. Ce monde a éclairé le parcours de mes connaissances par les lampes de sa magie, pendant mon enfance solitaire, pour ensuite dorloter tous ces souvenirs, à l'âge adulte", ajoute-t-elle.

Convaincue de l'impact positif du conte sur la personnalité des jeunes, Mme Amahou a transcrit cet héritage oral, en l’imprégnant de son imaginaire et ses souvenirs d'enfance. Pour cette native du Sud du Maroc, cet ouvrage, vendu à un prix symbolique, est dédié à la jeunesse pour l'inviter à déguster la littérature et la saveur de la lecture, un univers magique auquel les adultes sont invités.

Zohra Amahou est une écrivaine marocaine qui développe ses écrits en arabe et en français. Elle est professeur de lycée à Agadir et présidente de la section Taroudant de la Ligue des écrivaines marocaines.