Parution du livre “Sémiotique de Mahmoud Darwich” ou “Quand la poésie pense ” de Rachid Idrissi

"S émiotique de Mahmoud Darwich" ou "Quand la poésie pense" est l'intitulé de l'ouvrage que vient de publier Rachid Idrissi, lauréat de l'édition 2021 du Prix Sharjah de la critique de la poésie arabe.



Le titre de l'ouvrage, selon l'auteur, présente une idée sur le contenu du livre et les objectifs exemptés, en l'occurrence les deux approches adoptées pour appréhender les textes poétiques de Mahmoud Darwich. Le livre peut être abordé selon deux approches.



La première est théorique quis'illustre particulièrement dans le titre "Sémiotique de Mahmoud Darwich" et la deuxième est pratique qui se reflète dans le titre "Quand la poésie pense".



Dans son explication de cette approche, l'auteur du livre a souligné que la Sémiotique s'est intéressée dernièrement à l'interprétation des sens et le livre s'est employé à expliquer cette notion tout en s'arrêtant sur certains concepts pour décortiquer les textes poétiques.



Concernant le volet pratique "Quand la poésie pense", il renvoie aux sources d'inspiration de Mahmoud Darwich dont les poèmes ne sont pas le fruit du hasard mais l'aboutissement d'une culture riche et diversifiée et d'une interaction avec le contexte historique et politique.



Selon Rachid Idrissi, dans l'esprit du grand public, la poésie se réduit à exprimer des émotions et rêves ou à désigner des idées via la métaphore. Dans ses poèmes, Mahmoud Darwich a su transcender les idées théoriques et abstraites et démontrer que la poésie est l'expression d'une pensée en abordant des sujets se rapportant à l'identité, l'existence, entre autres. Le livre, édité par le département de la culture de Sharjah (Emirats arabes unis), vise, selon son auteur, à analyser les plus célèbres poèmes de Mahmoud Darwich.