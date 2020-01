Parution d’un numéro spécial de la revue “Al-Wataiq” sur Essaouira

La Direction des archives Royales vient de publier un numéro spécial Essaouira de la Revue “Al Wataiq” à l’issue de la visite effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la ville d’Essaouira et à “Bayt Dakira”, en hommage au patrimoine de cette ville antique qui durant plusieurs périodes de l’histoire du Maroc a été un espace de vivre ensemble entre “Marocains”.

Le 23ème numéro de la revue “Al Wataiq” dédié à la cité des Alizés vient mettre en exergue l’idée de régionalisation et de développement culturel tout en renforçant les ramifications liées à la situation géographique des zones urbaines et l’importance de la planification stratégique, indique un communiqué de la direction.

Il s’agit également de braquer les projecteurs sur les monuments ayant impacté cette entité civilisationnelle, tout en prenant en considération l’impact positif de la création d’une relation harmonieuse entre la production culturelle générale et les initiatives régionales visibles au niveau national, ajoute la même source.

Composé de 607 pages de format moyen, ce numéro spécial propose une sélection de documents, dont des Dahirs et des correspondances, ainsi que des images rares reflétant l’intérêt accordé par les sultans et les rois de la dynastie Alaouite à la ville d’Essaouira.

Une lecture des textes parus dans cet ouvrage permet de lever le voile sur l’organisation qui régnait dans la ville de l’époque de son fondateur le Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah à celle de Feu SM Mohammed V, et de suivre l’évolution historique qu’a connue la cité au cours des deux derniers siècles, précise la Direction des archives Royales.

Ce numéro met également en avant le rôle du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah dans l’édification de la cité, puisqu’il avait encouragé nombre de familles juives vivant dans les villes marocaines à s’installer à Essaouira et leur a fait profiter de plusieurs avantages ayant permis la naissance d’une classe de marchands qui a marqué de son empreinte l’économie marocaine, à travers des échanges commerciaux entre les villes marocaines et l’Afrique subsaharienne.

Le dernier numéro de la revue “Al Wataiq” donne également un aperçu des spécificités de la société marocaine marquée par la coexistence, la cohérence et l’acception de la différence.

Dans la préface de cette revue périodique, la Direction des archives Royales affirme avoir veillé, depuis sa création, à la publication de la revue “Al-Wataiq” en vue de garantir la présence d’archives qui respectent l’ordre chronologique de la succession des sultans et rois. La direction a ainsi publié 22 numéros, le dernier en date a été consacré à l’ère du Sultan Mohammed Ben Youssef.

En vue de mettre en lumière la politique du Royaume envers les villes, les tribus, les provinces et les régions du pays, la direction a voulu mettre l’histoire des régions du Maroc à la disposition des chercheurs et des intellectuels, afin qu’ils puissent accéder à des sources pour mener leurs études sur l’histoire des époques précédentes en parallèle avec les chantiers contemporains lancés par SM le Roi Mohammed VI. Cet ouvrage ambitionne donc de compiler des documents relatifs à la ville d’Essaouira, au service de l’idée du développement global de la culture dans la région, relève la direction. Ce numéro a été élaboré par des enseignants-chercheurs membres de la commission scientifique, composée de Bahija Simou, Hassan Figuigui et Abdelaziz Tilani, avec la participation de Aziz Al Ahrach.

Le sommaire de ce numéro comprend une liste chronologique des archives, un index des images, un index des noms propres, un index de termes géographiques et un glossaire de la terminologie technique utilisée.