Participation marocaine aux “Nuits festives du Ramadan” à Tunis

La troisième édition de "Saha Chribtek, les nuits festives du Ramadan", sera organisée du 23 mai au 1er juin avec la participation du Maroc. Cette nouvelle édition, organisée par le Goethe-Institut Tunis, présentera trois concerts et un ciné-concert, avec des artistes venant du Maroc, d'Allemagne, de Tunisie, ou encore des Etats-Unis. Dans le cadre de ces soirées ramadanesques, le groupe marocain féminin de Gnaoua "Asmâa Hamzaoui et Bnat Timbouktou», ouvrira le concert à la Place Mohamed Brahmi, plus connue sous le nom Place d'Afrique.

Pour la soirée du 26 mai, le quatuor allemand de jazz "Küspert & Kollegen" donnera, dans le jardin du Goethe-Institut, un ciné-concert du film muet allemand "Nosferatu" réalisé par F. W. Murnau, en 1922. La clôture des "Nuits festives de Ramadan" sera ponctuée par un concert expérimental animé par Jace Clayton, DJ et artiste américain de musique électronique, qui sera accompagné du Marocain Hassan Wargui, joueur de Banjo amazigh.