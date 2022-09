Participation marocaine au spectacle de cirque "Rotation " à l’IMA

Des artistes de cirque marocains participeront au nouveau spectacle du BurenCirque "Rotation", qui se tiendra du 22 septembre au 9 octobre à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.



Imaginé par l’artiste Daniel Buren et conçu par les pionniers du cirque contemporain Dan et Fabien Demuyunck, ce spectacle de cirque contemporain fait dialoguer musiciens et artistes de cirque, pour beaucoup originaires du Maroc, notamment le pratiquant de la roue Cyr, Younes Sajid et l'artiste équilibriste sur les mains, Youssef Salmane, dans une grande diversité d’expressions artistiques, indique l'IMA dans un communiqué.



"Daniel Buren a créé la structure du cirque qui porte son nom et qui s’intègre dans la tradition de ses travaux 'in situ', qui rythment ses œuvres en France et dans le monde", relève l'IMA, qui précise que celui-ci intervient, pour la première fois, dans la production artistique proposée aux spectateurs, en captant et diffusant dans les trois cabanons des images vidéo fabriquées sur place, uniques et différentes chaque jour.



Le projet comporte un seul et même spectacle d’une durée d’environ une heure vingt, découpée en trois unités de vingt minutes, réparties chacune dans trois cabanons en toile implantés à proximité les uns des autres (rouge, jaune, orange), ajoute le communiqué.



Le public sera ainsi invité à circuler sur le parvis entre les trois cabanons, qui sont des structures inspirées de l’architecture foraine, où se dérouleront simultanément trois spectacles.



Ces structures, libres de tout poteau, permettent une grande liberté de mouvements aux artistes et une proximité exceptionnelle avec les spectateurs.



D'autres artistes prendront également part à ce spectacle, notamment Eloi Berri (voltige), Youcef Mecheri (danseur hip-hop), Silvana Sanchirico (tissus), Slash Bubbles (manipulateur de bulles) et le virtuose Fouad Didi (chanteur, violoniste, joueur de oud et de mandoline) avec deux de ses musiciens.