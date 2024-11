Participation du Maroc au Festival du film "Ajyal" à Doha

Théâtre



La 7ème édition du Festival international du théâtre du sud de Guelmim, organisée durant cinq jours par l'Association Adouar du théâtre libre, a pris fin dimanche soir.

La cérémonie de clôture a été marquée par un hommage à plusieurs figures du monde du théâtre et de l'art, notamment Hamdi Tamek, l’un des fondateurs de l'Association Adouar du théâtre libre, Mohamed Belmkadem, président de la section du Syndicat national des professionnels des arts dramatiques à Marrakech, et Ibrahim Hanai, metteur en scène et dramaturge.

Le directeur du festival, Abdellatif Safi, a déclaré à la MAP que l’édition de cette année se distinguait par son riche programme alliant formation, créativité et rencontre avec le public, ajoutant que le festival a atteint tous ses objectifs.

Le programme du festival, organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous le signe "La poétique du théâtre et de la mémoire", comprenait l'organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques, dont des représentations théâtrales du Maroc et du Cameroun, un colloque, une rencontre ouverte et des ateliers d'écriture dramatique, de scénographie et de théâtre de marionnettes.



Festival



La 7ème édition du Festival de la Kasbah du court-métrage aura lieu, du 07 au 10 novembre à Ouarzazate, sous le thème "Pour une culture cinématographique inclusive".

Organisé par l’Association pour l’éducation et le développement d’Ouarzazate en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM) et les Conseils provinciaux et municipaux d’Ouarzazate, cet événement cinématographique vise à contribuer à la promotion du rayonnement d’Ouarzazate en tant que destination cinématographique de premier plan, tout en offrant un espace d’échange d’expériences et d’expertise entre les jeunes réalisateurs et des metteurs en scène de renom sur le plan national.

Selon les organisateurs, cette manifestation, initiée en coopération avec la préfecture de la province d’Ouarzazate, l'Institut spécialisé dans les métiers du cinéma et d'autres partenaires, constitue un rendez-vous incontournable pour les jeunes cinéastes en leur offrant une opportunité de présenter au grand public leurs créations cinématographiques.



Ainsi, neuf courts métrages, parmi 41 œuvres cinématographiques, sont en compétition officielle pour rafler l’un des prix de cet évènement cinématographique, dont ceux du festival, du meilleur scénario, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, de la meilleure photographie et du meilleur son.



Le jury de cette édition est présidé par l'artiste Salima Benmoumen, professeur à l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat, aux côtés de Jamal Taamarat, artiste et réalisateur, Ayoub Tourar, doctorant spécialisé en cinéma, et Toufiq Baba, scénariste et réalisateur.



Au programme de ce festival figurent des ateliers de formation en cinématographie et une conférence sur "La production cinématographique et son rôle dans le développement local", avec la participation d'un parterre d'académiciens et d'experts.



Le festival prévoit également des hommages vibrants à plusieurs noms en reconnaissance de leurs efforts consentis en faveur du développement du cinéma marocain.