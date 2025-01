Participation du Maroc au Festival de Louxor pour le film africain

La 14ème édition du Festival de Louxor pour le film africain, qui se tiendra du 9 au 14 janvier courant, sera marquée par un forum intitulé "L'avenir des festivals de cinéma africain à l'ère du numérique", avec une participation marocaine.



Ce forum, prévu les 11 et 12 janvier, réunira des personnalités telles que le directeur du Festival du cinéma africain de Khouribga, Iz-Eddine Gourirran, le directeur du Festival international du film de Dakhla, Zine El Abidine Charafeddine, ainsi que le producteur et distributeur égyptien Gaby Khoury, la responsable de la programmation et directrice du Festival international du film de Durban, Andrea Voges, la directrice du Festival du film africain de New York, Mahen Bonetti, le directeur du Festival international du film du Caire, Essam Zakaria, le directeur artistique du Festival du film africain de Rome, Antonio Flamini, et la représentante du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO).



Conçu comme un espace de collaboration et d’échange d’idées entre les cinéastes, les directeurs de festivals et les experts du septième art, ce conclave examinera les défis et les opportunités de l'industrie cinématographique africaine, tout en se penchant sur les moyens d'optimiser l'utilisation de la technologie pour renforcer sa présence au niveau international.



La directrice du festival, Azza El Hosseiny, a indiqué que ce forum envisage d'explorer des thématiques liées notamment au rôle des outils numériques dans la production cinématographique, à l'importance de la coopération entre les cinéastes africains, ainsi qu'aux défis de la propriété intellectuelle à l'ère de l’intelligence artificielle.



Elle a ajouté que la rencontre constituera également une occasion de jeter la lumière sur les réseaux sociaux en tant qu'outils essentiels de communication avec le public, et de partager l'expérience des cinéastes africains en matière d'utilisation de ces plateformes pour interagir directement avec l'audience et contourner les canaux traditionnels de distribution.



De son côté, le président du festival, Sayed Fouad, a noté que ce forum vise à aller au-delà des simples discussions pour prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir le cinéma africain et d'assurer son impact durable à l'échelle locale et internationale.



Le forum se concentrera également sur des thèmes pratiques comme les stratégies de marketing numérique, les droits de propriété intellectuelle à l'ère du numérique et l’utilisation des outils modernes pour produire des films avec des budgets limités, a-t-il ajouté.



Un programme de formation des formateurs (TOT) sera proposé afin de permettre aux cinéastes africains de transmettre leurs connaissances et leurs compétences à leurs communautés, en mettant l'accent sur les technologies numériques et les techniques innovantes.