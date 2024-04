Participation du Maroc au 8ème Festival d'Assouan du film des femmes

"Ateliers de Tétouan"



Les 2èmes "Ateliers de Tétouan" se tiendront du 4 au 27 mai dans le cadre de la 29ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan.

Ces ateliers ont pour objectif de soutenir les longs métrages et documentaires en cours de préparation, développés par de jeunes talents issus des pays du bassin méditerranéen, a indiqué un communiqué des organisateurs. Parmi 150 projets soumis, 12 ont été choisis par des experts et des professionnels de cinéma, a-t-on précisé de même source.

Les 12 projets retenus devront être défendus devant un jury composé de l'écrivaine marocaine Bahaa Trabelsi, du producteur allemand Christoph Thoke, de la réalisatrice égyptienne Kamla Abou Zekry et de l’expert en cinéma italien Antonio Pezzuto.

Cette édition sera marquée par la présence de producteurs et distributeurs qui veilleront à ce que ces jeunes candidats bénéficient de leurs orientations et recommandations.

Pour cette édition, cinq projets de documentaires seront présentés par les Marocains Jaouad Babili, Mohamed Ali Essaghraoui et Hassan Maanany, la Libanaise Dima Al-Joundi et les coréalisateurs maltais, Anthony Mizzi et Angelique Muller.

Quant aux projets sélectionnés en longs métrages, y participeront la Palestinienne Dima Hamdan, les Italiens Andrea Magnani et Irene Dionisio, le Marocain Tawfiq Baba, les Tunisiens Moufida Fedhila et Anis Lassoued, et l’Egyptien Ahmed El-Hawarey.

Le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan vise à mettre en lumière et à promouvoir les divers courants du 7ème art dans le bassin méditerranéen, a-t-on conclu.