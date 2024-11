Participation distinguée du Maroc à la 45ème édition du Festival international du film du Caire

Le Maroc participe en force à la 45ème édition du Festival international du film du Caire, qui se tiendra du 13 au 22 novembre, avec pas moins de trois productions en lice dans plusieurs catégories de cette grand-messe du cinéma arabe.



Ainsi, le cinéma marocain prend part à la compétition de la "Semaine de la critique internationale", à laquelle concourent sept films, dont "Radia" de la réalisatrice Khaoula Assebab Benomar.



Dans ce long métrage, produit cette année, Radia incarne le voyage de libération des femmes alors qu’elles cherchent à s'affranchir du poids de la société. Le film tente de répondre à la question de savoir quel est le véritable sens du succès pour la femme marocaine moderne.



Le jury de cette compétition comprend l'actrice marocaine Nisrin Erradi, la directrice irlandaise du Festival international du film de Dublin, Grainne Humphreys, ainsi que le réalisateur égyptien Khaled El Hagar.



D'autre part, le Maroc participe à la compétition "Horizons du cinéma arabe", avec le film "Marja Zarqa" (lagune bleue) du réalisateur Daoud Oulad Al-Sayed, aux côtés de 13 autres œuvres cinématographiques.



Le film de 85 minutes raconte l'histoire de l'enfant orphelin Youssef (12 ans), qui vit avec ses grands-parents dans un village isolé du désert, où son grand-père lui apporte une précieuse surprise : un appareil photo.



Le film marocain "Ana Machi Ana", réalisé par Hicham El Jabbari, figure également dans la liste des films prévus dans le programme des projections spéciales, qui comprend 12 longs métrages.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Issam Zakaria, a souligné que le Maroc a toujours participé aux différentes éditions du festival, notant que cette présence permanente du cinéma marocain révèle son importance.



Selon les organisateurs, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation cinématographique, qui connaitra la participation de 194 films de 72 pays, sera marquée par la projection du long métrage palestinien "Rêves passagers" de son réalisateur Rachid Machraoui.



Au total, 17 films sont en lice pour la compétition internationale, tandis que la section officielle hors compétition comprend 11 films et la compétition de courts métrages compte 32 films.



Le jury de la compétition internationale sera présidé par le réalisateur et scénariste bosniaque Danis Tanovic, tandis que la réalisatrice égyptienne Sandra Nashaat préside le jury de la compétition des courts métrages. Le jury de la compétition "Horizons du cinéma arabe" sera présidé, quant à lui, par le producteur italien Enzo Porcelli.



Classé dans la catégorie "A" par la Fédération internationale des associations de producteurs de films, le Festival international du film du Caire (13-22 novembre) est l'un des plus anciens festivals de cinéma dans le monde arabe, en Afrique et au Moyen-Orient.