Participation distinguée du Maroc à l’exposition “Art et diplomatie” à New York

Le Maroc a signé une participation distinguée à l’exposition “Art and Diplomacy” qui s’est tenue vendredi soir à New York à l’occasion de la célébration du 100ème anniversaire de la création de la Society of Foreign Consuls (SOFC).



Établie en 1925, la Society of Foreign Consuls représente le corps consulaire à New York, la plus grande communauté diplomatique au monde. Elle s’assigne pour mission de promouvoir les relations culturelles et économiques notamment avec la métropole américaine et entre les pays membres.



Lors d’une cérémonie haute en couleur organisée en collaboration avec le consulat général du Maroc à New York, l’assistance a eu l’occasion de découvrir des facettes distinctives d’une culture marocaine ancrée dans l’histoire, et ce à travers les oeuvres des artistes peintres, Aziz Sayed et Abdelilah Ennassif.



Dans sa toile intitulée “a Woman”, Aziz Sayed emmène les férus de l’art dans un voyage de découverte des figures esthétiques de l’artisanat marocain, en mêlant couleurs, formes et lumières qui rappellent la diversité culturelle du Royaume et son attachement aux valeurs de vivre-ensemble et d’altérité.



Dans la même veine, Ennassef, à travers son travail qui donne la priorité à des marques naturelles sur des tissus traditionnels transparents, fait découvrir à son audience la capacité de la culture marocaine à s’adapter aux exigences de l’heure tout en gardant son authenticité et son ancrage historique et civilisationnelle.



Mettant en avant l’apport de l’art dans le renforcement du rapprochement entre les peuples et les pays, le président de la Society of Foreign Council, Amir Farid Abu Al Hassan, qui est également consul général de Malaisie à New York, a relevé, à cette occasion, l’importance de promouvoir l’entente et l’acculturation au service de la paix et de la sécurité dans le monde.



Il a indiqué que cette exposition d’art, initiée en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT), met en évidence le pouvoir de la diplomatie culturelle à travers l’expression et la création artistique. Le diplomate malaysien s’est félicité, dans ce cadre, de la coopération fructueuse avec le Maroc pour organiser de tels événements qui renforcent l’échange culturel entre les peuples.



Cette exposition d'art a été marquée également par des œuvres représentant plusieurs pays comme la Géorgie, Barbados, la Suisse, la Serbie et les Philippines.



Abondant dans le même sens, le consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi, a souligné le rôle de la culture et l’art comme composante essentielle de l’action diplomatique qui célèbre la diversité et prône le rapprochement entre les peuples du monde.

Pour lui, l’art est un langage universel qui transcende les frontières et les différences pour “transmettre la beauté d’une humanité partagée”.



De leur côté, le commissaire aux affaires internationales à la mairie de New York, Edward Mermelstein et la directrice régionale du Bureau des missions étrangères relevant du département d’Etat américain, Kathleen Eagen, ont mis l’accent sur l’importance de la coopération multidimensionnelle pour édifier un monde “interconnecté et inclusif”.



A leurs yeux, le monde peut évoluer vers des lendemains meilleurs à travers des partenariats qui accordent une place de choix à la culture et à son rôle dans la consécration de la diversité et de la coexistence.



Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulé en présence notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, l’assistance a eu droit à une “plongée” dans l’univers de la musique ancestrale de Gnawa, à travers des morceaux interprétés par le groupe du maâlem Hassan Hakmoun.



La cérémonie a été également marquée par la projection d’un film institutionnel sur la richesse culturelle et civilisationnelle du Royaume et sa vocation comme destination de prédilection du tourisme en Afrique et dans le monde.



Par la même occasion, les participants ont pu apprécier la performance de l’Ensemble thaïlandais, Isan Musical et du pianiste géorgien, Irakli Sharadze.