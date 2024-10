Participation citoyenne: Débat à Azrou sur les enjeux de la société civile locale

La ville d'Azrou a abrité, le week-end dernier, une table ronde sur le thème "La société civile à Azrou: enjeux et perspectives pour le renforcement de ses rôles sociétaux".



Initié par l'Association Sans Frontières, cette rencontre qui a rassemblé des acteurs de la société civile dans la région Fès-meknès, intervient dans le cadre du projet de renforcement de la participation des citoyens à la démocratie locale dans la province d'Ifrane, mis en oeuvre par l'association organisatrice avec le soutien du Fonds National pour la Démocratie.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Sans Frontières, Soufiane Inejdadi a souligné que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'engagement des citoyens et des citoyennes dans la démocratie locale, exécuté par l'Association avec le soutien du Fonds National pour la Démocratie.



Lors de cette rencontre qui a permis de discuter des défis et des contraintes auxquels est confrontée la société civile à Azrou, l'accent a été mis sur la nécessité du renforcement de la coordination et du réseautage au niveau local, pour renforcer les efforts de la société civile, améliorer la transparence et la gouvernance basées sur les droits de l'Homme et contribuer à la protection de l'environnement.



Cette initiative a été aussi l'occasion de souligner l'importance du renforcement de la transparence et de la gouvernance pour pouvoir répondre aux besoins des donateurs et partenaires locaux et internationaux, et pour la durabilité des projets associatifs.



A l'issue de cette rencontre, un appel a été lancé pour la tenue d'ateliers de sensibilisation sur les lois les plus importantes en lien avec l'action de la société civile locale.



Les organisateurs ont mis l'accent sur les difficultés que rencontrent les associations dont le manque de vision et de stratégie intégrées sur le plan de la planification à long terme ainsi que la qualification et le renforcement des capacités des membres des associations et leurs partenaires en matière de gestion administrative et de planification stratégique.



Les participants ont évoqué aussi les difficultés liées à l'accès au financement pour ces associations, l'absence de structures solides de gouvernance, le manque de transparence outre l'absence de stratégies de communication efficaces.