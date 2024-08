Paris 2024: Après les JO, cap sur les Paralympiques

Après avoir accueilli les épreuves olympiques, Paris s'apprête à abriter les Paralympiques, qui débutent le 28 août avec une cérémonie d’ouverture qui va voir défiler 180 délégations des Champs-Elysées à la place de la Concorde, au cœur de la capitale française.



Durant douze jours, 4.400 athlètes vont disputer les épreuves de 22 disciplines sur 18 sites de compétition, rapporte le journal "Le Monde", soulignant que les symboles de "Paris 2024" vont continuer à pavoiser les rues parisiennes.



"C’est le match retour", indique le président de Paris 2024, Tony Estanguet, cité par le journal. "Une seconde partie des Jeux qui va être fantastique", souligne, de son côté, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique.



Cette édition d’épreuves paralympiques "va cumuler les superlatifs": plus de pays participants, plus de sites et plus de billets vendus, selon le média français.



Comme pour les JO, les épreuves vont se dérouler en majorité au cœur de Paris et dans ses alentours immédiats. "Si les installations des stades éphémères vont être démontées et disparaître de la place de la Concorde, 18 autres sites sont maintenus. Intra-muros, le Grand Palais est aménagé pour l’escrime fauteuil, les Invalides pour le tir à l’arc, l’Arena Champ-de-Mars pour le para judo et le rugby fauteuil, et le stade de la tour Eiffel pour le cécifoot", précise le journal.



Les arènes sportives parisiennes sont également mobilisées : Bercy accueillera le basket fauteuil, l’Arena Porte de La Chapelle le para badminton et la para haltérophilie, l’Arena Paris Sud la boccia (jeu de boules pour handicapés moteurs), le goalball (sport de ballon pour malvoyants) et le para tennis de table, d'après la même source, ajoutant que des épreuves auront lieu également dans les enceintes sportives de banlieue.



Et de préciser que l’ensemble des sites a été pensé avec un "cheminement inclusif", ajoutant que sur les sites de compétition, les volontaires et le personnel ont été formés à l’accueil des personnes en situation de handicap.



Quant au village olympique, il va voir arriver les athlètes sur un site "100% universel", d'après le Cojop, cité par "Le Monde". Dès la conception du projet, tout a été construit pour être complètement accessible, relève-t-on.



"Portes plus larges et balcons accessibles, douches aménagées, meubles sous vasques mobiles, prises électriques à 45 centimètres du sol, interrupteur avec contraste de couleur, mobilier sur des roulettes et poubelles sans couvercle, les logements sont censés répondre à tous les besoins spécifiques des para athlètes. Les accès aux espaces publics ont été pensés pour une mobilité facilitée avec des pentes douces, un éclairage et une signalétique adaptés", détaille la publication.



S'agissant de la billetterie des Paralympiques, le journal note que plus de 1,3 million de places ont été acquises au 7 août, sur les 2,8 millions disponibles, relevant que 300.000 places ont été réservées au public avec handicap et aux accompagnants.



Côté transports, le média fait observer que le réseau de transports publics franciliens va être à nouveau très sollicité pour les Paralympiques. Cité par le journal, le ministre des Transports en affaires courantes, Patrice Vergriete, a assuré que 2.000 agents supplémentaires viendront renforcer les effectifs (19.000) pour faire face au surplus de trafic.