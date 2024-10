Ouverture en apothéose de la 24ème édition du FNF de Tanger

La 24ème édition du Festival national du film (FNF) s’est ouverte, vendredi soir au Palais des arts et de la culture de Tanger, dans une ambiance festive en présence d’éminentes figures du monde du 7ème art, de la culture et des médias.



La cérémonie d’ouverture de cette manifestation cinématographique, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, et qui se poursuit jusqu’au 26 octobre, a été marquée par des hommages émouvants rendus aux comédiens Safia Ziani et Mohamed Choubi en reconnaissance de leurs parcours remarquables dans le champ cinématographique.



S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du département de la Communication au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Boujdaini, a souligné que cette nouvelle édition est une véritable célébration du cinéma national, notant qu’elle constitue une occasion pour présenter les dernières productions cinématographiques marocaines, tout en mettant en avant les jeunes talents et créateurs dans ce secteur.



M. El Boujdaini, également directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), a relevé que cette manifestation cinématographique de grande envergure offrira aussi un espace de dialogue constructif sur la réalité du cinéma au Royaume et ses perspectives d'avenir, tout en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs dans le domaine du 7ème art.



Le Festival vise également à renforcer le lien entre le public et le cinéma, notamment auprès de la jeunesse, a-t-il ajouté, soulignant l'importance de la préservation et de la valorisation du patrimoine cinématographique marocain.



A cet égard, M. El Boujdaini a indiqué que le cinéma marocain se distingue par sa pluralité, sa diversité et son inclusivité qui transcendent toutes les barrières linguistiques et géographiques.



Pour sa part, le maire de la ville de Tanger, Mounir Laymouri, a affirmé que cet événement artistique et culturel revêt une importance majeure dans le renforcement de la position de la ville du Détroit en tant que destination cinématographique et culturelle de premier plan, relevant que Tanger dispose de toutes les ressources nécessaires pour devenir une plaque tournante de la création cinématographique.



"Dans le cadre de notre engagement pour la promotion de la culture, nous visons à faire de Tanger une capitale culturelle et un axe essentiel du développement dans les années à venir, à travers plusieurs projets culturels et partenariats internationaux permettant d'enrichir l'offre culturelle", a-t-il ajouté.



La cérémonie d’ouverture du FNF a été, de même, marquée par la présentation des membres du jury des quatre compétitions programmées pour cette édition, à savoir la compétition des longs-métrages de fiction, la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire, la compétition des longs-métrages documentaires et celle des films d'écoles et d'instituts de cinéma.



Présidé par le réalisateur et scénariste Mohamed Mouftakir, le jury de la compétition des longs-métrages de fiction comprend Latifa Baqa (écrivaine, enseignante), Najlae Benmbarek (journaliste, consultante en communication), Mariam El Ajraoui (universitaire, chercheuse), Bachir Edkhil (écrivain, politologue), Issa Serge Coello (réalisateur, scénariste, producteur- République du Tchad) et Nabil Jai (artiste, parolier).



En ce qui concerne la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire, le jury, présidé par la réalisatrice et scénariste Khaoula Assebab Benomar, se compose de Souad Azaitraoui (journaliste), Fousseyni Maiga (DG du Centre national de la cinématographie du Mali), Said El Mazouari (critique de cinéma) et Rachid Boutounes (réalisateur, producteur).



S’agissant du jury de la compétition des longs-métrages documentaires, présidé par la réalisatrice et universitaire Jamila Annab, il comprend Houria Boutayeb (journaliste) et Habib Nasry (universitaire, critique de cinéma).



Le jury de la compétition des films d'écoles et d'instituts de cinéma, est, quant à lui, présidé par la directrice de l'ISADAC, Latefa Ahrrare, et comprend Sanae Ghouati (universitaire, critique d’art) et Azelarab Alaoui Mharzi (réalisateur, universitaire).



Par ailleurs, 22 prix seront décernés par les jury et répartis entre les quatre compétitions, à savoir longs-métrages de fiction (14 prix), courts-métrages de fiction et de documentaire (3 prix), longs-métrages documentaires (3 prix) et films d'écoles et d'instituts de cinéma (deux prix).



La 24ème édition du FNF s'annonce comme un événement captivant qui saura tenir en haleine les cinéphiles au cours des prochains jours. Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation mettra en avant non seulement les œuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art.



Au menu de cet événement figurent des tables rondes autour de diverses thématiques, notamment sur "l’écriture de scénarios de films pour enfants", "l’intelligence artificielle et l’avenir du cinéma: l’émergence d’un acteur essentiel", "le financement de l’industrie cinématographique" ou encore "le cinéma d’animation au Maroc: les chemins de la reconnaissance".



Les festivaliers auront ainsi l'occasion de participer à des débats animés où des cinéastes, critiques et passionnés échangeront leurs réflexions sur les enjeux et les évolutions du cinéma, tout en explorant les thèmes d’actualité qui concernent l'industrie cinématographique.