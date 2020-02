Ouverture du SIAP avec la participation du Maroc

Le 57ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIAP), a ouvert ses portes, samedi au parc des expositions-porte de Versailles, avec la participation du Maroc.

Après une participation réussie lors de l’édition 2019, le Maroc prend part, pour la huitième année consécutive, à l’édition 2020 de ce Salon agricole d'envergure internationale inauguré par le président français, Emmanuel Macron.

Organisée par l’Agence pour le développement agricole (ADA) dans le sillage du plan Maroc Vert, la participation marocaine intervient dans le cadre d’une stratégie ambitieuse qui vise à promouvoir les produits du terroir marocain.

Selon l’ADA, une trentaine de coopératives agricoles marocaines ont fait le déplacement à Paris afin d'y exposer près d'une centaine de produits du terroir à très haute valeur marchande.

En provenance de l'ensemble des régions du Royaume, ces coopératives représentent plus de 1.410 petits agriculteurs, parmi lesquels 489 femmes. Les produits du terroir national exposés à Paris (argan, huile d'olive, safran, dattes, plantes aromatiques et médicinales, épices, henné, etc), répondent tous à des critères particulièrement stricts (obtention des autorisations/agréments délivrés par l'Office national de sécurité sanitaire des aliments, qualité du packaging, diversité de gammes, etc). Ils ont été soigneusement sélectionnés avant d'être présentés aux 700.000 visiteurs attendus tout au long des 9 jours du salon.

Par ailleurs, le SIAP constitue une occasion idoine pour les petits producteurs marocains de prospecter de nouvelles opportunités et de nouer des contacts d'affaires avec d'importants importateurs potentiels. Dans ce cadre, plus de 300 rencontres B2B sont programmées par l’ADA lors de ce Salon, pour connecter les exposants marocains avec les professionnels français et étrangers. Le pavillon marocain, qui allie tradition et modernité, permet aux visiteurs de bénéficier d'une immersion totale, mais aussi de vivre une expérience extraordinaire au sein d'un magnifique conglomérat de couleurs et de saveurs. Toute une panoplie d'animations culinaires et culturelles, en particulier des cooking shows et des dégustations de plats typiquement marocains seront organisés au sein du Salon et offriront un aperçu authentique sur la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Maroc.

Considéré comme la plus grande manifestation agricole française destinée au grand public, le SIAP accueille chaque année une moyenne de 700.000 visiteurs. Cette année, il se tient sous le signe «L’agriculture vous tend les bras».