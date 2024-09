Ouverture du 7ème Salon international d’art contemporain de Tanger

La 7ème édition du Salon international d’art contemporain de Tanger s’est ouverte, lundi à Borj Al Hajoui, au cœur de l’ancienne médina de la ville, en présence de personnalités du monde de l'art, de la culture et de la musique.



Initiée par l’Association Plume d’Afrique, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, cette manifestation culturelle se tient cette année sous le thème “La Pureté” et a comme invité d’honneur le Royaume du Bahreïn.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Plume d’Afrique et fondateur du Salon, Abdelfattah Bellali, a indiqué que le thème de cette édition a été choisi compte tenu de la pureté et du message fort que porte l’art, un message qui transcende les frontières et qui diffuse amour et paix dans le monde.



Cette édition connaît la participation de 50 artistes, venus exposer leurs dernières oeuvres créées avec différentes techniques, dont des techniques modernes à l’instar de la vidéo, a-t-il noté.



Il a, en outre, fait savoir que le Salon a reçu cette année plus de 500 demandes de participation, témoignant du succès de cette manifestation culturelle, relevant que la tenue de cet événement d’envergure a pour but de dynamiser la scène culturelle de Tanger.



Pour sa part, la plasticienne française, Monique Latouche, commissaire du Salon, a expliqué que la première salle de l’exposition comprend des oeuvres d'articulant autour du thème de l’architecture avec de l’art abstrait, tandis que la deuxième salle abrite des oeuvres d’art abstrait et de figuration.



Elle a, dans ce sens, souligné que le Salon connaît la participation d'artistes venus des quatre coins du monde, affirmant que la diversité dans la créativité de ces artistes en termes de représentation et d’aspects techniques fait toute la richesse de cette manifestation.



Quant à Tarik Sliki, président de l'Union des éditeurs marocains, il s’est arrêté sur la symbolique de l’organisation de cet événement à Tanger, ville cosmopolite historiquement connue pour être un lieu de rencontre des cultures.



Il a, en outre, évoqué le thème de cette édition, notant qu’il s’agit d’une rencontre d’artistes du monde autour du concept de la pureté culturelle et intellectuelle, en tant que valeurs importantes faisant partie de l’éthique de l’art.



Le Salon propose des oeuvres de différents styles, allant de la figuration à l’art conceptuel en passant par l’abstraction, l’art brut, l’expressionnisme, le fantastique et l’insolite, ainsi que différentes techniques, dont les supports, l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, le mixte et collage, en plus de sculptures en marbre, en bronze, en fer, en bois, en matériaux composites et de récupération, et des mosaïques.



Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre, entend mettre en valeur les échanges entre les différents artistes présents, en provenance de plusieurs pays dont la France, les Pays Bas, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis, le Liban, l’Inde, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Cameroun et Madagascar.



Parallèlement à l’exposition d’art, des visites guidées sont prévues au profit des étudiants des différentes écoles de Tanger, et ce en vue de sensibiliser les jeunes à l’art, sous ses différentes formes. Ce Salon privilégiera aussi le concept de la parole peinte, à travers des soirées dédiées à la poésie et au slam sur divers thèmes, notamment en rapport avec la pureté.



L’événement sera ponctué aussi par des concerts de musique, animés notamment par le maître de la musique andalouse, Omar Mettioui et son orchestre, ainsi que le Mâalem Abdellah El Gourd Boulkheir, maître incontesté de la musique Gnawa.



Le programme de cette édition comprendra aussi des tables rondes, des ateliers et des workshops, qui seront encadrés par une poignée d’artistes venus de divers horizons.