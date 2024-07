Ouverture du 2ème Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe

Les travaux de la deuxième édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, initiée par la Chambre des conseillers et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), se sont ouverts, jeudi, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



La séance d'ouverture de ce Forum a été marquée par la lecture d'allocutions du président de l'APM, président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, ainsi que des représentants d'institutions législatives et de groupements parlementaires d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique Latine, Centrale et du Sud.



Ce Forum, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu'avec les milieux académiques et la société civile.