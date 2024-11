Ouverture de la 4ème édition des Journées du théâtre de Fnideq

Bouillon

Vernissage



Le vernissage de l’exposition "Conflit 24" de l’artiste plasticien irakien, Iyad Almosawi, a eu lieu jeudi à la galerie Mohamed Al-Fassi à Rabat.

Cette exposition, parrainée par l’ambassade de la République d'Irak au Maroc en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et qui se poursuit jusqu’au 22 novembre, propose des tableaux expressifs dessinés au charbon. Ces toiles expriment un nouveau cri artistique dans la manière dont le peintre s'adresse à l'humanité et aux amateurs d’art.

"Conflit 24" représente un "espace fertile pour la recherche et l’exploration, un champ ouvert pour les études psychologiques et sociales et une entrée prometteuse pour révéler la réalité sociologue résultant des politiques et des défis liés aux effets tribaux et post-traitements sur la psychologie de l’artiste en tant qu’acteur dans la société", lit-on dans une note de présentation de l'exposition.

Les œuvres de l’artiste représentent "un terrain de révélation du caché dans le monde des symboles et des signes et un lieu marqué par les références extraites de la mémoire et enveloppées d’allusions parfois et de profondes gravures à d’autres moments", indique la même source.

Cette exposition est une occasion pour exprimer la fierté quant aux liens unissant le Maroc et l’Irak dans divers domaines, notamment culturel et artistique, a souligné l’artiste irakien dans une allocution de circonstance, ajoutant que cet événement artistique constitue, également, une opportunité de rencontrer le public marocain.

L'exposition présente des récits picturaux uniques où "chaque œuvre possède sa propre histoire" et chaque tableau représente une philosophie et une vision singulière qui reflètent l’actualité mondiale, a-t-il souligné, ajoutant que cet événement est "une invitation à un retour vers l’humanisme".

Iyad Almosawi a poursuivi ses études à la faculté des beaux-arts de l’Université Concordia au Canada et a obtenu le prix de l’artiste exceptionnel de la province de Québec en 1992.

Au cours de sa longue carrière artistique qui s'étend sur plus de quatre décennies, Almosawi a organisé 26 expositions personnelles, en plus de nombreuses participations à des expositions collectives dans plusieurs pays.