Ouverture d'une enquête suite au décès d'un usager de la route

Le Service préfectoral de la police judiciaire de la ville d'Agadir a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet de la Cour d'appel de la ville pour déterminer les circonstances du décès d'un usager de la route et les motifs de cet incident, ainsi que l'interpellation de tous les prévenus présumés.



Pour les besoins de l'enquête, et sur ordre du parquet en charge de l'enquête, cinq personnes accompagnant la victime ont été placées en garde à vue, alors que plusieurs témoins ont été auditionnés pour déterminer les circonstances réelles de cet incident, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Le corps de la victime a été soumis à l'autopsie par un comité médical conjoint pour déterminer les causes du décès, relève la même source, soulignant que les recherches et investigations se poursuivent à ce stade sous la supervision du parquet de la cour d'appel d'Agadir.