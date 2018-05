Ouverture d’un nouvel hôpital à Salé : Le Centre hospitalier provincial Prince Moulay Abdellah doté désormais de deux unités

La préfecture de Salé dispose actuellement du Centre hospitalier provincial "Prince Moulay Abdellah" qui compte désormais deux unités hospitalières, à savoir l'hôpital provincial Prince Moulay Abdellah (le nouvel hôpital) et l'hôpital de proximité (l'ancien hôpital), a indiqué la Direction régionale de la santé de Rabat-Salé-Kénitra.

Ce nouveau découpage, conforme à la loi relative à la carte sanitaire en vigueur, prend en compte les spécificités sociales et économiques de la préfecture de Salé et de sa croissance démographique, ajoute la Direction régionale dans un communiqué.

Dans ce sens, le ministère de la Santé a décidé de garder l'ancien hôpital en activité et de le transformer en un hôpital de proximité, parallèlement à l'ouverture du nouvel hôpital, afin d'augmenter la capacité clinique de la préfecture de Salé à 410 lits, un lit pour 3000 habitants, (soit près de la moitié de la moyenne nationale, un lit pour 1600 habitants), souligne le communiqué. L'ancien hôpital va entamer dès les prochaines semaines un processus de réhabilitation des départements hospitaliers, en plus du renforcement de ses équipements et de ses ressources humaines, ajoute la même source, notant que les prestations médicales du nouvel hôpital ont progressivement démarré le 21 mai.

A partir de cette semaine, le bouquet des services sera progressivement élargi, note le document, assurant que le démarrage progressif du nouvel hôpital vise à doter tous les cadres médicaux et infirmiers des techniques, des capacités nécessaires et de technologie moderne afin de leur permettre de travailler efficacement.

En vue de promouvoir la qualité des services et doter le nouvel hôpital de ressources humaines, un accord de partenariat sera signé entre la Direction régionale de la santé et l'Hôpital universitaire Ibn Sina de Rabat, qui permettra l'ouverture des hôpitaux de cette région dont le nouvel hôpital de Salé, en tant qu'établissement de formation des médecins résidents et internes, poursuit le communiqué, notant que cet accord permettra à l'hôpital provincial de Salé d'élargir davantage son offre médicale.

Dans son communiqué, la Direction régionale de la santé a appelé tous les acteurs du secteur de la santé, cadres, autorités locales, acteurs de la société civile et habitants de la préfecture de Salé à contribuer au succès du lancement de cette expérience qui permettra d'élever le niveau de l'offre médicale.