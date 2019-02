Ouverture à Tétouan des Journées régionales du commerce

La 11ème édition des Journées du commerce de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’est ouverte, vendredi à Tétouan, sur le thème: “Pour un secteur de commerce fort contribuant au développement économique”. Ce rendez-vous économique, qui se poursuit jusqu’au 8 mars prochain, s’inscrit dans le cadre du rôle et de la mission structurante de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) de dynamiser le commerce, intensifier la communication entre les acteurs principaux du domaine dans la région et les commerçants et associations professionnelles, et renflouer le flux commercial entre les villes de la région.

Intervenant à la séance d’ouverture, le premier vice-président de la CCISTTA, Mostapha Ben Abdelghafour, a indiqué que la Chambre s’engage à pérenniser cet évènement, initié par l’ancienne Chambre de commerce de la wilaya de Tétouan, qui a réussi à lui donner son rayonnement régional. Il a indiqué que ces Journées permettent de s’arrêter sur la réalité du commerce aux niveaux local et régional, d’identifier les points à développer, et d’élaborer les solutions scientifiques nécessaires à son renforcement.

De son côté, le vice-président de la commune de Tétouan, Abdellatif Afilal, a rappelé les traditions ancrées de négoce de la ville de Tétouan, ajoutant que le plan d’action de la ville 2016-2021 attache une importance particulière au commerce.

Outre les objectifs économiques de cette rencontre, elle vise aussi à favoriser la communication, l’encadrement et la vulgarisation des lois commerciales et fiscales. Les participants intervenant à cette occasion ont salué la tenue de ces Journées qui s’inscrivent, dans les efforts de dynamisation du flux commercial et économique dans la région, et d’y renforcer davantage le tourisme, l’économie et le développement.

Ils ont également souligné qu'elles offrent l'occasion d'évoquer les problèmes dont font face les commerçants et de s'informer des nouveaux développements et des nouvelles règles associées aux lois fiscales.

Parallèlement à ces Journées, une série d'activités sera organisée, comprenant notamment des colloques, des réunions ouvertes et des sessions de formation au profit des commerçants issus des villes de la région. Il sera également question de décerner le prix de la meilleure façade commerciale pour 2019.