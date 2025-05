Ouverture à Tanger de la Journée nationale du théâtre

La Journée nationale du théâtre s'est ouverte, mercredi soir au Palais des arts et de la culture de Tanger, en présence de responsables, d'artistes, d'acteurs culturels et de passionnés du théâtre.



Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du théâtre, qui a été consacrée suite au message Royal adressé par feu SM Hassan II, le 14 mai 1992, aux participants du 1er colloque national du théâtre professionnel marocain.



"Nous célébrons aujourd'hui une occasion chère à nos coeurs: le 34è anniversaire de la tenue du 1er colloque national du théâtre professionnel marocain en 1992, un événement historique qui a marqué un tournant dans l'histoire du théâtre marocain", a souligné le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui s'exprimait à cette occasion.



Dans une allocution lue en son nom par le directeur des arts au ministère, Hicham Abqari, le ministre a relevé que le festival représente "une opportunité pour affirmer l'engagement du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication- département de la Culture- à promouvoir la chose culturelle au niveau régional, en lui accordant le soutien et l'incitation nécessaires".



"Nous espérons que nos efforts s'aligneront et s'harmoniseront avec les réalisations de l'ère de développement menée par SM le Roi Mohammed VI, qui est régie par les principes de citoyenneté, d'équité et d'égalité entre toutes les villes et régions du Royaume", a-t-il enchainé.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice régionale de la culture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Zhor Amhaouch, a indiqué que cet événement se veut l'occasion de souligner l'importance du théâtre, père de tous les arts, dans la vie culturelle et sociale des nations, de célébrer les nouvelles œuvres théâtrales et d'activer la politique de reconnaissance des contributions créatives des figures emblématiques du théâtre marocain.



Cet événement artistique, qui célèbre les icônes du théâtre marocain en reconnaissance de leurs efforts et de leurs sacrifices au service du théâtre, a été marqué par un vibrant hommage rendu aux artistes Saadia Ladib et Mohamed Kafi.



A cette occasion, Mme Ladib a exprimé sa joie pour cet hommage, soulignant que ce festival "est une source de fierté puisqu'il constitue un événement qui réunit tous les artistes du théâtre".



Elle a noté que cet événement artistique annuel constitue également l'occasion d'assister à de nouvelles représentations théâtrales données par des artistes passionnés.

Cette cérémonie a été ponctuée également par la présentation de la pièce théâtrale "Saken" de la troupe "Théâtre Tensift", inspirée du poème "Dar" du poète marocain Sidi Kaddour El Alami.



Il est à noter que le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication propose, à travers ses différentes directions régionales, un programme riche et diversifié pour célébrer cette journée dans ses centres culturels et théâtres à travers le Royaume.

Le programme comprend des représentations théâtrales pour adultes et enfants, des ateliers de formation et de sensibilisation, ainsi que des rencontres avec des artistes et des créateurs.