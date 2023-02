Ouverture à Tanger de la 25ème Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée

Les travaux de la 25è Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée se sont ouverts, vendredi à Tanger, sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI.



Cet événement, organisé par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème "Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle", réunit plus de 25 pays et plus de 300 Lions qui vont débattre de plusieurs thèmes, en l'occurrence "Urgence climatique et impact social: engagement des Lions", "Soutenir le rôle de la femme dans la société méditerranéenne", "Les immergés dans la Méditerranée" et "Les services".



Cette conférence vise à promouvoir l'amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.



Lors de cet événement de deux jours, qui se tient en terre marocaine, dans une ambiance conviviale et solidaire, les Lions de la Méditerranée tendent à raffermir les liens qui les unissent déjà et à en tisser d’autres, afin d’élargir davantage les contours de leurs actions et de favoriser l’émergence d’un réseau plus efficace, plus performant au sein duquel chaque individualité apporte son expérience et son expertise, son altruisme et son dynamisme.