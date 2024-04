Ouverture à Sala El Jadida du 15ème Forum national du handicap

Les travaux du 15ème Forum national du handicap se sont ouverts, mardi au Centre national Mohammed VI des Handicapés à Sala El Jadida, sous le thème "Handisport, levier du développement inclusif : de la thérapie à la performance".



Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé à l'occasion de la Journée nationale du handicap à l'initiative du Centre national Mohammed VI des handicapés, ce Forum vise, cette année, à mettre en valeur la performance des sportifs nationaux en situation de handicap aux niveaux national et international et son impact sur leur inclusion sociale.



Cette édition, à laquelle prennent part quelque 800 participants, a également comme objectif de promouvoir le droit d'accès des personnes en situation de handicap aux différentes disciplines du handisport (thérapeutiques, de compétition ou de loisirs), en faveur d'un développement inclusif et global.



Trois jours durant, les participants à ce Forum discuteront de l'impact du handisport sur le bien-être social, physique et mental en faveur d'un développement inclusif approprié et échangeront sur les modèles et les bonnes pratiques internationales dans le domaine de la thérapie par le sport en matière de handicap mental et des troubles du spectre de l'autisme.



S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil d'administration de la Fondation de gestion du Centre national Mohammed VI des handicapés, Mohamed Fikrat, a indiqué que le Centre, en tant qu'institution de référence en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, ambitionne de faire du Forum national du handicap un levier scientifique, un outil de soutien technique et un moyen de favoriser le partage et les échanges, et ce grâce à ses partenariats avec des organisations et des associations de la société civile ainsi qu'avec des institutions et des secteurs sociaux.



Relevant que cette édition est organisée en collaboration avec Special Olympics Morocco (SOM) et la Fédération Royale marocaine du sport des personnes avec handicap (FRMSPSH), M. Fikrat a noté que ce forum constitue une occasion de mobiliser l'ensemble des intervenants dans le domaine de soutien aux personnes en situation de handicap à l'échelle nationale et internationale, afin d'aborder les sujets prioritaires visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap au Maroc.



De son côté, le directeur national de Special Olympics Morocco, Nassim Cherradi, a relevé que la mission de Special Olympics Morocco est de fournir aux enfants, aux adultes et aux personnes en situation de handicap des conditions favorables pour avoir accès aux entraînements et aux compétitions dans 32 disciplines sportives olympiques et de leur donner l'occasion d'améliorer leur condition physique et de s'épanouir.



Grâce à la haute sollicitude Royale envers le sport et les sportifs ainsi qu'envers les personnes en situation de handicap dans les différentes régions du Royaume, le programme de Special Olympics a connu un développement considérable en termes notamment d'augmentation des disciplines sportives et du nombre des pratiquants, des entraineurs, ainsi que des manifestations sportives et des sessions de formation, a-t-il ajouté.



Pour sa part, le président de la FRMSPSH, Hamid El Aouni, a souligné que le forum constitue une opportunité d'examiner les moyens d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et de faciliter leur intégration dans la société grâce à la pratique sportive, ajoutant qu'il s'agit aussi d'une plateforme de discussion autour des différentes questions ayant trait aux personnes en situation de handicap.



Rappelant la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer le sport et le handisport au Maroc, M. El Aouni a relevé que la FRMSPSH, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, organisera la 8ème édition du Meeting international de para-athlétisme (Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan), du 26 au 28 avril au Grand Stade de Marrakech, avec la participation de près de 450 athlètes représentant plus de 60 pays.



La séance inaugurale de ce forum a été marquée par la projection d'un documentaire intitulé "Riadati Forsati Li Rafah", en plus d'un hommage rendu aux champions nationaux en handisport dans différentes compétitions internationales en 2023.