Ouverture à Kénitra du colloque régional sur le rôle des institutions sécuritaires dans la prévention de la torture

Les travaux d'un colloque régional sur le rôle des institutions sécuritaires dans la prévention de la torture ont débuté, jeudi à l'Institut Royal de Police Kénitra, avec la participation de responsables gouvernementaux et sécuritaires et d'experts internationaux en politiques sécuritaires dans les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).



Organisée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette rencontre de trois jours vise à encourager les institutions de sécurité compétentes des pays de la région MENA à continuer de mettre en œuvre leurs engagements internationaux et leur législation nationale dans le domaine de la prévention de la torture.



Placé sous le signe "Expériences et défis dans la région MENA", ce colloque permettra aux participants le partage des expériences et expertises en matière de prévention contre la torture et l'examen des moyens à même de développer les pratiques dans le domaine de la la prévention contre ce fléau.



Cette rencontre, initiée en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, sera aussi l'occasion d'aborder l'examen des possibilités de coopération pour soutenir les activités des institutions concernées et mettre en œuvre les engagements internationaux pertinents.