Oujda aura son Centre d’ accueil des enfants et adolescents autistes

La capitale de l’Oriental se dotera d’un Centre d’accueil des enfants et adolescents autistes, dans le cadre d’une initiative caritative visant à aider cette catégorie à s’émanciper et à s’intégrer dans la société. L’annonce a été faite lors d’un évènement de sensibilisation à l’autisme, organisé samedi au théâtre Mohammed VI d’Oujda par le Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad, en partenariat avec les Associations Ummah Charity et Les Anges du paradis et l’Institut français d’Oujda. Le futur Centre d’accueil des enfants et adolescents autistes d’Oujda est un projet porté par Les Anges du paradis et Ummah Charity. Il nécessitera une enveloppe de 15 millions de dirhams (MDH) financée par Ummah Charity et un promoteur immobilier, avec le soutien notamment du Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad et la Fondation Al-Hayat. Le centre s’étalera sur une superficie de 10.000 m2 comprenant plusieurs installations dont un internat, une piscine, une écurie et des espaces de jeu, et nécessitera 12 mois de travail. Dans une allocution à cette occasion, le président du Conseil de la préfecture d’OujdaAngad, Hicham Essghir, a affirmé que ce projet constituera le premier Centre d’accueil spécialisé pour les autistes au Maroc et en Afrique, ajoutant que cette structure accueillera et assurera un accompagnement personnalisé aux enfants autistes. Le Conseil de la préfecture d’Oujda-Angad accorde un grand intérêt à cette noble cause et souhaite mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la soutenir, a-t-il assuré. Ce centre fera partie du pôle social caritatif d’Oujda qui accueillera à terme sept établissements sociaux, dont deux sont déjà entrés en service, à savoir le Centre de la Fondation AlHayat et le Centre des filles orphelines «Dar AlYatima», a précisé M. Essghir. Cette rencontre de sensibilisation a été marquée par la projection du film français «Hors Normes» d’Eric Toledano et Olivier Nakache, traitant de la thématique de l’autisme.