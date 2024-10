Oujda abritera un congrès international sur la chaîne logistique et le développement durable les 23 et 24 octobre

L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda abrite, les 23 et 24 octobre, un congrès international autour du thème "Repenser la chaîne logistique: Développement durable et efficacité opérationnelle".



Cet événement va explorer les enjeux et les opportunités liés à l'intégration des principes du développement durable dans la gestion de la chaîne logistique, rapporte la MAP.



En mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle, il vise à trouver des solutions innovantes pour réduire l'impact environnemental, améliorer les performances économiques et renforcer la durabilité des activités logistiques, soulignent les organisateurs.



La chaîne logistique désigne l'ensemble des activités nécessaires à la gestion des flux des matières premières, des produits finis et d'informations, depuis leur point d'origine jusqu'au point de consommation.



"Traditionnellement, les préoccupations principales étaient axées sur la rapidité et la rentabilité. Cependant, avec l'évolution des enjeux environnementaux et sociaux, il est devenu impératif de repenser cette chaîne logistique pour intégrer les dimensions du développement durable", font remarquer les organisateurs dans une note de présentation du congrès.



"Intégration du développement durable dans la gestion de la chaîne logistique", "Formation et sensibilisation des acteurs de la chaîne logistique au développement durable" et "Collaboration et partenariats pour une chaîne logistique durable", sont les principaux axes qui seront au centre des débats.



Les participants se pencheront aussi sur : "Optimisation des flux de transport et des ressources pour réduire l'empreinte carbone", et "Suivi, mesure et reporting des performances environnementales et sociales".